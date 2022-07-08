Программа передач НТВ на 8 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
08.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Степные волки. 17-я серия
20:45 Степные волки. 18-я серия
21:40 Дайвер. 9-я серия
22:35 Дайвер. 10-я серия
23:30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва
01:45 Квартирный вопрос
02:40 Дикий-2. Дети до 16
03:25 Дикий-2. Аспирин на тот свет
04:10 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 1-я серия
04:55 Кто в доме хозяин?
В программе передач возможны изменения.