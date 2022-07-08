Программа передач НТВ на 8 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 8 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



08.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Беги, белый кролик

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Собачья радость

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии. «Своя среди чужих», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Степные волки. 17-я серия

20:45 Степные волки. 18-я серия

21:40 Дайвер. 9-я серия

22:35 Дайвер. 10-я серия

23:30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва

01:45 Квартирный вопрос

02:40 Дикий-2. Дети до 16

03:25 Дикий-2. Аспирин на тот свет

04:10 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 1-я серия

04:55 Кто в доме хозяин?



В программе передач возможны изменения.