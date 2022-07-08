Программа передач Пятого канала на 8 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 8 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
08.07.2022
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть
06:30 Морские дьяволы-2. Terra incognita
07:20 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
09:00 Известия
09:30 Одессит. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Одессит. 4-я серия
13:40 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке
14:35 Морские дьяволы-4. Новички
15:35 Морские дьяволы-4. Брешь в защите
16:30 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Враждебная среда
18:55 Морские дьяволы-4. Наряд
19:50 След. Спутанные карты
20:40 След. Крабовый суп
21:25 След. Милые кости
22:15 След. Дорогой мой человек
23:00 След. Живут студенты весело
23:45 След. Меньше знаешь
00:30 След. Второй дубль
01:10 Страсть. Беглянка
01:35 Страсть. Двойной обман
02:00 Страсть. Детектор верности
02:30 Свои-3. Макошь
03:05 Свои-3. Плата по счетам
03:45 Свои-3. Арбалет
04:20 Свои-3. Синие гранаты
В программе передач возможны изменения.