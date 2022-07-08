Программа передач Пятого канала на 8 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 8 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



08.07.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей 4. Пятая власть

06:30 Морские дьяволы-2. Terra incognita

07:20 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

09:00 Известия

09:30 Одессит. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Одессит. 4-я серия

13:40 Морские дьяволы-4. Письмо в бутылке

14:35 Морские дьяволы-4. Новички

15:35 Морские дьяволы-4. Брешь в защите

16:30 Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Враждебная среда

18:55 Морские дьяволы-4. Наряд

19:50 След. Спутанные карты

20:40 След. Крабовый суп

21:25 След. Милые кости

22:15 След. Дорогой мой человек

23:00 След. Живут студенты весело

23:45 След. Меньше знаешь

00:30 След. Второй дубль

01:10 Страсть. Беглянка

01:35 Страсть. Двойной обман

02:00 Страсть. Детектор верности

02:30 Свои-3. Макошь

03:05 Свои-3. Плата по счетам

03:45 Свои-3. Арбалет

04:20 Свои-3. Синие гранаты



В программе передач возможны изменения.