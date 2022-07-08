Программа передач Домашний на 8 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 8 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



08.07.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»

13:40 Порча. Пламя ревности

14:10 Знахарка

14:45 Верну любимого. Пиявка

15:20 Ясновидящая. 17-я - 20-я серии - «Дар». «Одиннадцатая заповедь». «Наследница первой очереди». «Кража»

19:00 Ведьма. 17-я - 20-я серии

22:30 Карусель

00:25 Порча. Пламя ревности

00:55 Знахарка

01:20 Верну любимого. Пиявка

01:45 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.