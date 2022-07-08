Программа передач Домашний на 8 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 8 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
08.07.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»
13:40 Порча. Пламя ревности
14:10 Знахарка
14:45 Верну любимого. Пиявка
15:20 Ясновидящая. 17-я - 20-я серии - «Дар». «Одиннадцатая заповедь». «Наследница первой очереди». «Кража»
19:00 Ведьма. 17-я - 20-я серии
22:30 Карусель
00:25 Порча. Пламя ревности
00:55 Знахарка
01:20 Верну любимого. Пиявка
01:45 Понять. Простить. «Мама, привет». «Взрослая жизнь»
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.