Программа передач СТС на 8 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



08.07.2022



04:45 Воронины. Сезон 13. 23-я серия

05:05 Воронины. Сезон 13. 25-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 37-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 156-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Потерянный динозавр

06:15 Драконы и всадники Олуха

06:40 Драконы. Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 8-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 8-я серия

10:00 Ужастики

12:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин

13:40 Уральские пельмени. #лишьбынеработать

14:10 Уральские пельмени. #соколрулит

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

16:15 Уральские пельмени

17:50 Уральские пельмени. Мятый элемент

19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

20:55 Между небом и землёй

22:50 Стильная штучка

01:00 Киану

02:45 Воронины. Сезон 13. 24-я - 28-я серии

04:35 Воронины. Сезон 14. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.