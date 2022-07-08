Программа передач СТС на 8 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
08.07.2022
04:45 Воронины. Сезон 13. 23-я серия
05:05 Воронины. Сезон 13. 25-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 37-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 44-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 156-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Потерянный динозавр
06:15 Драконы и всадники Олуха
06:40 Драконы. Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 8-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 8-я серия
10:00 Ужастики
12:00 Ужастики-2. Беспокойный Хэллоуин
13:40 Уральские пельмени. #лишьбынеработать
14:10 Уральские пельмени. #соколрулит
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
16:15 Уральские пельмени
17:50 Уральские пельмени. Мятый элемент
19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
20:55 Между небом и землёй
22:50 Стильная штучка
01:00 Киану
02:45 Воронины. Сезон 13. 24-я - 28-я серии
04:35 Воронины. Сезон 14. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.