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Программа передач Матч ТВ на 8 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 8 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

08.07.2022

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров
05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА
11:30 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
11:50 Новости
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье. Прямой эфир
14:00 Есть тема!
15:00 Новости
15:05 Лица страны. Александр Шлеменко
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:30 Футбол. Матч легенд PARI. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Дания. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России
03:15 Новости
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье

В программе передач возможны изменения.









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