Программа передач Матч ТВ на 8 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



08.07.2022



03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России среди юниоров

05:05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА

11:30 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

11:50 Новости

11:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье. Прямой эфир

14:00 Есть тема!

15:00 Новости

15:05 Лица страны. Александр Шлеменко

15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:30 Футбол. Матч легенд PARI. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир

19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Дания. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России

03:15 Новости

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье



В программе передач возможны изменения.