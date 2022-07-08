Программа передач Золотая коллекция на 8 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
08.07.2022
03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»
05:05 Добряки
06:20 Сны
07:40 День полнолуния
09:20 Зимний вечер в Гаграх
10:55 Любовь в СССР
12:30 Всадник по имени смерть
14:25 Цареубийца
16:20 Исчезнувшая империя
18:20 Американская дочь
20:00 Курьер
21:35 Мы из джаза
23:10 Белый тигр
01:10 Яды, или Всемирная история отравлений
02:45 Город Зеро
04:20 Палата №6
В телепрограмме передач возможны изменения.