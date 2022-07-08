Программа передач Золотая коллекция на 8 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



08.07.2022



03:35 Тайны следствия-3. Сезон 3. 1-я и 2-я серии - «Покушение»

05:05 Добряки

06:20 Сны

07:40 День полнолуния

09:20 Зимний вечер в Гаграх

10:55 Любовь в СССР

12:30 Всадник по имени смерть

14:25 Цареубийца

16:20 Исчезнувшая империя

18:20 Американская дочь

20:00 Курьер

21:35 Мы из джаза

23:10 Белый тигр

01:10 Яды, или Всемирная история отравлений

02:45 Город Зеро

04:20 Палата №6



В телепрограмме передач возможны изменения.