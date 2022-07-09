Телепрограмма ТВ России на субботу 9 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 9 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 09.07.2022
Первый канал
01:20 Информационный канал
05:10 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Курбан-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 1-я серия
12:00 Новости
12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 2-я серия
12:40 Видели видео?
14:10 Курьер
15:00 Новости
15:15 Курьер
16:10 «Освобождение». «Огненная дуга». К годовщине начала Курской битвы
18:00 Вечерние новости
18:20 РЭБ
21:00 Время
21:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
23:45 Ковчег
01:20 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Формула еды. Волгоградская область. Аджика
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
09:55 По секрету всему свету
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е
20:00 Вести
21:00 Входите, закрыто!
00:40 Человек у окна
02:20 Дом спящих красавиц
ТВЦ
04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
05:10 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
06:05 Заяц над бездной
07:35 Православная энциклопедия. Крым и династия Романовых Специальный выпуск
08:00 Нож в сердце. 1-я серия
08:56 Нож в сердце. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Михаил Лиске
10:25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
11:30 События
11:45 Ночной патруль
13:50 Наследница. 1-я серия
14:30 События
14:45 Наследница. 2-я - 4-я серии
18:00 Сжигая за собой мосты. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 90-е. Заказные убийства
22:45 90-е. Деньги исчезают в полночь
23:25 Советские мафии. Демон перестройки
00:05 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями
00:45 Специальный репортаж. Семейное счастье
01:10 Хватит слухов! 54-я серия
01:40 Куркуль. 1-я серия
02:26 Куркуль. 2-я серия
03:15 Дама Треф. 1-я серия
04:00 Дама Треф. 2-я серия
04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
НТВ
04:55 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой
06:45 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Степные волки. 19-я - 21-я серии
22:15 Маска
01:30 Дачный ответ
02:35 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 2-я серия
03:45 Дикий-3. «Присяжные заседатели», 1-я и 2-я серии
04:55 Кто в доме хозяин?
Пятый канал
05:00 Угрозыск. Няня
05:25 Угрозыск. Амнезия
05:50 Угрозыск. Очень личное
06:10 Угрозыск. Увидеть Париж
06:35 Угрозыск. Хочу замуж
07:00 Угрозыск. Горячая штучка
07:30 Угрозыск. Секта
08:00 Угрозыск. Темная сила
08:30 Угрозыск. Коллекторы
09:00 Огонь, вода и... медные трубы
10:40 Солдат Иван Бровкин
12:25 Иван Бровкин на целине
14:15 Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
15:05 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино
15:55 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии
16:40 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный
17:30 След. Омоложение
18:20 След. Заклинание кобры
19:10 След. Веревка висельника
20:00 След. Смертельная ловушка
20:50 След. Безупречный синий
21:40 След. Жир
22:25 След. Запретные области
23:10 След. Матриархат
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Подвал (новая)
01:40 Прокурорская проверка. 1-я часть - «Иные (новая)»
02:30 Прокурорская проверка. 2-я часть - «Иные (новая)»
03:20 Прокурорская проверка. Золотая лихорадка (новая)
04:10 Прокурорская проверка. Убийца по детективам (новая)
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 По делам несовершеннолетних
06:30 Дело было в Пенькове
08:25 Приезжая
10:25 Вербное воскресенье. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 105-я и 106-я серии
22:55 Опекун. 1-я - 4-я серии
02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Битва пикников. 12-я серия
09:30 Модные игры. 4-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я - 68-я серии
15:00 Ольга. 9-я - 20-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 24-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 25-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия
01:20 Битва экстрасенсов. 230-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»
04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»
СТС
05:00 Воронины. Сезон 14. 2-я серия
05:25 Воронины. Сезон 14. 3-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 38-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия
06:05 Фиксики. Вентиляция
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Сила трения
06:25 Фунтик и огурцы
06:45 Три кота. Папа за маму
06:50 Три кота
07:00 Три кота. Арбузный день
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Не просто яблоки
07:20 Три кота. Робот поневоле
07:25 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:30 Три кота. Гироскутер для компота
07:35 Три кота
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:00 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
10:50 Стильная штучка
13:00 Между небом и землёй
15:00 Смолфут
16:55 Сумасшедшие гонки
18:55 Монстр Траки
21:00 Бамблби
23:20 Красная шапочка
01:15 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса
03:00 Воронины. Сезон 13. 28-я серия
03:20 Воронины. Сезон 14. 1-я - 5-я серии
Матч ТВ
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье
05:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - Р. Остович
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Неизвестный
11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
17:50 Все на Матч!
18:00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок России. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Швеция. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь«
01:10 Воскрешая чемпиона
03:15 Новости
03:20 Матч! Парад
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных
18:00 Восстание планеты обезьян
19:30 Новости
20:00 Восстание планеты обезьян
20:30 Планета обезьян: Революция
23:00 Новости
23:30 Планета обезьян: Война
02:00 Миротворец
04:00 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Плата за проезд
05:05 Тройная проверка
06:35 Егорка
07:45 Подарок черного колдуна
08:00 Новости дня
08:15 Подарок черного колдуна
09:15 Легенды кино. Георгий Вицин
10:05 Главный день. Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов
10:55 Война миров. Битва против бандеровцев
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. О шабашке, халтуре и «полставочке«
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. ВИА «Лейся, песня»
13:40 Захват. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Захват. 1-я - 8-я серии
22:15 Одиночное плавание
00:00 Окно в Париж
01:55 Дураки умирают по пятницам
03:30 Плата за проезд
Мосфильм. Золотая коллекция
04:20 Палата №6
05:45 Каменный цветок
07:00 Анна Каренина. 1-я - 4-я серии
13:40 Владивосток
15:20 Кто, если не мы
17:00 Привет от Чарли-трубача
18:25 Дорога на Берлин
20:00 Звезда
21:50 Решение о ликвидации
00:55 Иди и смотри
03:10 Красная палатка
Время начала передач - московское.