Телепрограмма ТВ России на субботу 9 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 9 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 09.07.2022



Первый канал



01:20 Информационный канал

05:10 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 «Курбан-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 1-я серия

12:00 Новости

12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 2-я серия

12:40 Видели видео?

14:10 Курьер

15:00 Новости

15:15 Курьер

16:10 «Освобождение». «Огненная дуга». К годовщине начала Курской битвы

18:00 Вечерние новости

18:20 РЭБ

21:00 Время

21:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт

23:45 Ковчег

01:20 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 Формула еды. Волгоградская область. Аджика

09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети

09:55 По секрету всему свету

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е

20:00 Вести

21:00 Входите, закрыто!

00:40 Человек у окна

02:20 Дом спящих красавиц



ТВЦ



04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

05:10 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает

06:05 Заяц над бездной

07:35 Православная энциклопедия. Крым и династия Романовых Специальный выпуск

08:00 Нож в сердце. 1-я серия

08:56 Нож в сердце. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Михаил Лиске

10:25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

11:30 События

11:45 Ночной патруль

13:50 Наследница. 1-я серия

14:30 События

14:45 Наследница. 2-я - 4-я серии

18:00 Сжигая за собой мосты. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 90-е. Заказные убийства

22:45 90-е. Деньги исчезают в полночь

23:25 Советские мафии. Демон перестройки

00:05 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями

00:45 Специальный репортаж. Семейное счастье

01:10 Хватит слухов! 54-я серия

01:40 Куркуль. 1-я серия

02:26 Куркуль. 2-я серия

03:15 Дама Треф. 1-я серия

04:00 Дама Треф. 2-я серия

04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые



НТВ



04:55 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой

06:45 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Степные волки. 19-я - 21-я серии

22:15 Маска

01:30 Дачный ответ

02:35 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 2-я серия

03:45 Дикий-3. «Присяжные заседатели», 1-я и 2-я серии

04:55 Кто в доме хозяин?



Пятый канал



05:00 Угрозыск. Няня

05:25 Угрозыск. Амнезия

05:50 Угрозыск. Очень личное

06:10 Угрозыск. Увидеть Париж

06:35 Угрозыск. Хочу замуж

07:00 Угрозыск. Горячая штучка

07:30 Угрозыск. Секта

08:00 Угрозыск. Темная сила

08:30 Угрозыск. Коллекторы

09:00 Огонь, вода и... медные трубы

10:40 Солдат Иван Бровкин

12:25 Иван Бровкин на целине

14:15 Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

15:05 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино

15:55 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии

16:40 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный

17:30 След. Омоложение

18:20 След. Заклинание кобры

19:10 След. Веревка висельника

20:00 След. Смертельная ловушка

20:50 След. Безупречный синий

21:40 След. Жир

22:25 След. Запретные области

23:10 След. Матриархат

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Подвал (новая)

01:40 Прокурорская проверка. 1-я часть - «Иные (новая)»

02:30 Прокурорская проверка. 2-я часть - «Иные (новая)»

03:20 Прокурорская проверка. Золотая лихорадка (новая)

04:10 Прокурорская проверка. Убийца по детективам (новая)



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 По делам несовершеннолетних

06:30 Дело было в Пенькове

08:25 Приезжая

10:25 Вербное воскресенье. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 105-я и 106-я серии

22:55 Опекун. 1-я - 4-я серии

02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Битва пикников. 12-я серия

09:30 Модные игры. 4-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я - 68-я серии

15:00 Ольга. 9-я - 20-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 24-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 25-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия

01:20 Битва экстрасенсов. 230-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»

04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»



СТС



05:00 Воронины. Сезон 14. 2-я серия

05:25 Воронины. Сезон 14. 3-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 38-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия

06:05 Фиксики. Вентиляция

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Сила трения

06:25 Фунтик и огурцы

06:45 Три кота. Папа за маму

06:50 Три кота

07:00 Три кота. Арбузный день

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Не просто яблоки

07:20 Три кота. Робот поневоле

07:25 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:30 Три кота. Гироскутер для компота

07:35 Три кота

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:00 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

10:50 Стильная штучка

13:00 Между небом и землёй

15:00 Смолфут

16:55 Сумасшедшие гонки

18:55 Монстр Траки

21:00 Бамблби

23:20 Красная шапочка

01:15 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса

03:00 Воронины. Сезон 13. 28-я серия

03:20 Воронины. Сезон 14. 1-я - 5-я серии



Матч ТВ



03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье

05:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - Р. Остович

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Неизвестный

11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

17:50 Все на Матч!

18:00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок России. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Швеция. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь«

01:10 Воскрешая чемпиона

03:15 Новости

03:20 Матч! Парад

04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных

18:00 Восстание планеты обезьян

19:30 Новости

20:00 Восстание планеты обезьян

20:30 Планета обезьян: Революция

23:00 Новости

23:30 Планета обезьян: Война

02:00 Миротворец

04:00 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Плата за проезд

05:05 Тройная проверка

06:35 Егорка

07:45 Подарок черного колдуна

08:00 Новости дня

08:15 Подарок черного колдуна

09:15 Легенды кино. Георгий Вицин

10:05 Главный день. Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов

10:55 Война миров. Битва против бандеровцев

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. О шабашке, халтуре и «полставочке«

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. ВИА «Лейся, песня»

13:40 Захват. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Захват. 1-я - 8-я серии

22:15 Одиночное плавание

00:00 Окно в Париж

01:55 Дураки умирают по пятницам

03:30 Плата за проезд



Мосфильм. Золотая коллекция



04:20 Палата №6

05:45 Каменный цветок

07:00 Анна Каренина. 1-я - 4-я серии

13:40 Владивосток

15:20 Кто, если не мы

17:00 Привет от Чарли-трубача

18:25 Дорога на Берлин

20:00 Звезда

21:50 Решение о ликвидации

00:55 Иди и смотри

03:10 Красная палатка



Время начала передач - московское.



















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