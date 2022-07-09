Программа передач Первого канала на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 9 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



09.07.2022



01:20 Информационный канал

05:10 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 «Курбан-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 1-я серия

12:00 Новости

12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 2-я серия

12:40 Видели видео?

14:10 Курьер

15:00 Новости

15:15 Курьер

16:10 «Освобождение». «Огненная дуга». К годовщине начала Курской битвы

18:00 Вечерние новости

18:20 РЭБ

21:00 Время

21:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт

23:45 Ковчег

01:20 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.