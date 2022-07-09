Программа передач Первого канала на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 9 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
09.07.2022
01:20 Информационный канал
05:10 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Курбан-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 1-я серия
12:00 Новости
12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 2-я серия
12:40 Видели видео?
14:10 Курьер
15:00 Новости
15:15 Курьер
16:10 «Освобождение». «Огненная дуга». К годовщине начала Курской битвы
18:00 Вечерние новости
18:20 РЭБ
21:00 Время
21:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
23:45 Ковчег
01:20 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.