Программа передач Россия 1 на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
09.07.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Формула еды. Волгоградская область. Аджика
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
09:55 По секрету всему свету
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е
20:00 Вести
21:00 Входите, закрыто!
00:40 Человек у окна
02:20 Дом спящих красавиц
В программе передач возможны изменения.