Программа передач Россия 1 на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



09.07.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 Формула еды. Волгоградская область. Аджика

09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети

09:55 По секрету всему свету

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е

20:00 Вести

21:00 Входите, закрыто!

00:40 Человек у окна

02:20 Дом спящих красавиц



В программе передач возможны изменения.