Программа передач ТВЦ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



09.07.2022



04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия

05:10 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает

06:05 Заяц над бездной

07:35 Православная энциклопедия. Крым и династия Романовых Специальный выпуск

08:00 Нож в сердце. 1-я серия

08:56 Нож в сердце. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Михаил Лиске

10:25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

11:30 События

11:45 Ночной патруль

13:50 Наследница. 1-я серия

14:30 События

14:45 Наследница. 2-я - 4-я серии

18:00 Сжигая за собой мосты. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 90-е. Заказные убийства

22:45 90-е. Деньги исчезают в полночь

23:25 Советские мафии. Демон перестройки

00:05 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями

00:45 Специальный репортаж. Семейное счастье

01:10 Хватит слухов! 54-я серия

01:40 Куркуль. 1-я серия

02:26 Куркуль. 2-я серия

03:15 Дама Треф. 1-я серия

04:00 Дама Треф. 2-я серия

04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые



В программе передач возможны изменения.