Программа передач ТВЦ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
09.07.2022
04:23 Чисто московские убийства. «Соцветие сирени», 2-я серия
05:10 Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
06:05 Заяц над бездной
07:35 Православная энциклопедия. Крым и династия Романовых Специальный выпуск
08:00 Нож в сердце. 1-я серия
08:56 Нож в сердце. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Михаил Лиске
10:25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
11:30 События
11:45 Ночной патруль
13:50 Наследница. 1-я серия
14:30 События
14:45 Наследница. 2-я - 4-я серии
18:00 Сжигая за собой мосты. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 90-е. Заказные убийства
22:45 90-е. Деньги исчезают в полночь
23:25 Советские мафии. Демон перестройки
00:05 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями
00:45 Специальный репортаж. Семейное счастье
01:10 Хватит слухов! 54-я серия
01:40 Куркуль. 1-я серия
02:26 Куркуль. 2-я серия
03:15 Дама Треф. 1-я серия
04:00 Дама Треф. 2-я серия
04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
В программе передач возможны изменения.