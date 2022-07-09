Программа передач НТВ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



09.07.2022



04:55 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой

06:45 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Степные волки. 19-я - 21-я серии

22:15 Маска

01:30 Дачный ответ

02:35 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 2-я серия

03:45 Дикий-3. «Присяжные заседатели», 1-я и 2-я серии

04:55 Кто в доме хозяин?



В программе передач возможны изменения.