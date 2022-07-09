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Программа передач НТВ на 9 июля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 9 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

09.07.2022

04:55 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой
06:45 Улицы разбитых фонарей-9. «Ночной оборотень», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Степные волки. 19-я - 21-я серии
22:15 Маска
01:30 Дачный ответ
02:35 Дикий-2. «Дикий против Чингиза», 2-я серия
03:45 Дикий-3. «Присяжные заседатели», 1-я и 2-я серии
04:55 Кто в доме хозяин?

В программе передач возможны изменения.









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