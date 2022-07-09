Программа передач Пятого канала на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
09.07.2022
05:00 Угрозыск. Няня
05:25 Угрозыск. Амнезия
05:50 Угрозыск. Очень личное
06:10 Угрозыск. Увидеть Париж
06:35 Угрозыск. Хочу замуж
07:00 Угрозыск. Горячая штучка
07:30 Угрозыск. Секта
08:00 Угрозыск. Темная сила
08:30 Угрозыск. Коллекторы
09:00 Огонь, вода и... медные трубы
10:40 Солдат Иван Бровкин
12:25 Иван Бровкин на целине
14:15 Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
15:05 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино
15:55 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии
16:40 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный
17:30 След. Омоложение
18:20 След. Заклинание кобры
19:10 След. Веревка висельника
20:00 След. Смертельная ловушка
20:50 След. Безупречный синий
21:40 След. Жир
22:25 След. Запретные области
23:10 След. Матриархат
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Подвал (новая)
01:40 Прокурорская проверка. 1-я часть - «Иные (новая)»
02:30 Прокурорская проверка. 2-я часть - «Иные (новая)»
03:20 Прокурорская проверка. Золотая лихорадка (новая)
04:10 Прокурорская проверка. Убийца по детективам (новая)
В программе передач возможны изменения.