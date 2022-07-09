Программа передач Пятого канала на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



09.07.2022



05:00 Угрозыск. Няня

05:25 Угрозыск. Амнезия

05:50 Угрозыск. Очень личное

06:10 Угрозыск. Увидеть Париж

06:35 Угрозыск. Хочу замуж

07:00 Угрозыск. Горячая штучка

07:30 Угрозыск. Секта

08:00 Угрозыск. Темная сила

08:30 Угрозыск. Коллекторы

09:00 Огонь, вода и... медные трубы

10:40 Солдат Иван Бровкин

12:25 Иван Бровкин на целине

14:15 Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

15:05 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино

15:55 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии

16:40 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный

17:30 След. Омоложение

18:20 След. Заклинание кобры

19:10 След. Веревка висельника

20:00 След. Смертельная ловушка

20:50 След. Безупречный синий

21:40 След. Жир

22:25 След. Запретные области

23:10 След. Матриархат

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Подвал (новая)

01:40 Прокурорская проверка. 1-я часть - «Иные (новая)»

02:30 Прокурорская проверка. 2-я часть - «Иные (новая)»

03:20 Прокурорская проверка. Золотая лихорадка (новая)

04:10 Прокурорская проверка. Убийца по детективам (новая)



В программе передач возможны изменения.