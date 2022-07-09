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Программа передач ТНТ на 9 июля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 9 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

09.07.2022

04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Битва пикников. 12-я серия
09:30 Модные игры. 4-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я - 68-я серии
15:00 Ольга. 9-я - 20-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 24-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 25-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия
01:20 Битва экстрасенсов. 230-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»
04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»

В программе передач возможны изменения.









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