Программа передач ТНТ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 9 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



09.07.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Битва пикников. 12-я серия

09:30 Модные игры. 4-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я - 68-я серии

15:00 Ольга. 9-я - 20-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 24-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 25-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия

01:20 Битва экстрасенсов. 230-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - «Новогодний выпуск»

04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.