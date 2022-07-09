Программа передач СТС на 9 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



09.07.2022



05:00 Воронины. Сезон 14. 2-я серия

05:25 Воронины. Сезон 14. 3-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 38-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия

06:05 Фиксики. Вентиляция

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Сила трения

06:25 Фунтик и огурцы

06:45 Три кота. Папа за маму

06:50 Три кота

07:00 Три кота. Арбузный день

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Не просто яблоки

07:20 Три кота. Робот поневоле

07:25 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:30 Три кота. Гироскутер для компота

07:35 Три кота

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:00 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

10:50 Стильная штучка

13:00 Между небом и землёй

15:00 Смолфут

16:55 Сумасшедшие гонки

18:55 Монстр Траки

21:00 Бамблби

23:20 Красная шапочка

01:15 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса

03:00 Воронины. Сезон 13. 28-я серия

03:20 Воронины. Сезон 14. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.