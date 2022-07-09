Программа передач СТС на 9 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
09.07.2022
05:00 Воронины. Сезон 14. 2-я серия
05:25 Воронины. Сезон 14. 3-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 38-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия
06:05 Фиксики. Вентиляция
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Сила трения
06:25 Фунтик и огурцы
06:45 Три кота. Папа за маму
06:50 Три кота
07:00 Три кота. Арбузный день
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Не просто яблоки
07:20 Три кота. Робот поневоле
07:25 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:30 Три кота. Гироскутер для компота
07:35 Три кота
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:00 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
10:50 Стильная штучка
13:00 Между небом и землёй
15:00 Смолфут
16:55 Сумасшедшие гонки
18:55 Монстр Траки
21:00 Бамблби
23:20 Красная шапочка
01:15 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса
03:00 Воронины. Сезон 13. 28-я серия
03:20 Воронины. Сезон 14. 1-я - 5-я серии
В программе передач возможны изменения.