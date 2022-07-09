Программа передач Матч ТВ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



09.07.2022



03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье

05:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - Р. Остович

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Неизвестный

11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

15:40 Все на Матч!

15:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

17:50 Все на Матч!

18:00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок России. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Швеция. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 Воскрешая чемпиона

03:15 Новости

03:20 Матч! Парад

04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.