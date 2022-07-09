Программа передач Матч ТВ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
09.07.2022
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье
05:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - Р. Остович
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Неизвестный
11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
15:40 Все на Матч!
15:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
17:50 Все на Матч!
18:00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок России. «Зенит» - «Спартак». Прямой эфир
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Швеция. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 Воскрешая чемпиона
03:15 Новости
03:20 Матч! Парад
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.