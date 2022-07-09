Программа передач РЕН ТВ на 9 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 9 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



09.07.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных

18:00 Восстание планеты обезьян

19:30 Новости

20:00 Восстание планеты обезьян

20:30 Планета обезьян: Революция

23:00 Новости

23:30 Планета обезьян: Война

02:00 Миротворец

04:00 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.