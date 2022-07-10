Телепрограмма ТВ России на воскресенье 10 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 10 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 10.07.2022
Первый канал
03:30 Россия от края до края
05:05 Табор уходит в небо
06:00 Новости
06:10 Табор уходит в небо
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 О чем она молчит
15:00 Новости
15:15 О чем она молчит
18:00 Вечерние новости
18:20 К 100-летию Юрия Никулина
19:10 Бриллиантовая рука
21:00 Время
22:35 Комитет 19-ти
01:30 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
Россия 1
02:20 Дом спящих красавиц
05:30 «Городок». Лучшее
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Городок». Лучшее
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима
02:30 Ожерелье
ТВЦ
04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
05:30 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
06:10 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
06:50 Ночной патруль
08:30 Высокий блондин в черном ботинке
10:05 Знак качества. Шашлык
10:55 Страна чудес. Псков
11:30 События
11:45 Мачеха
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Зигзаг удачи. Юмористический концерт
16:55 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии
20:40 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии
00:05 События
00:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:30 Пуля-дура-5. «Изумрудное дело агента», 1-я - 4-я серии
03:15 Нож в сердце. 1-я серия
04:01 Нож в сердце. 2-я серия
04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
НТВ
04:55 Кто в доме хозяин?
05:30 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста
06:20 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча
07:10 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Степные волки. 22-я - 24-я серии
22:15 Маска
01:30 Их нравы!
01:50 Дикий-3. «Дом, милый дом», 1-я и 2-я серии. «Свингермания», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
05:35 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть
06:15 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 1-я часть
07:00 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 2-я часть
07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!
08:35 Чужой район. Внучок
09:30 Чужой район. Без жертв
10:25 Чужой район. Совесть
11:20 Чужой район. Выбор
12:10 Чужой район. Копейка
13:05 Чужой район. Возмездие
14:00 Чужой район. Конкурс
14:55 Чужой район. Призыв
15:45 Чужой район. Юбилей
16:40 Чужой район. Мусор
17:30 След. Идеальный фарш
18:15 След. Трезвые люди
19:00 След. Холм мертвецов
19:55 След. Турнир
20:40 След. Клятва Герострата
21:30 След. Кровавая история
22:20 След. Стая товарищей
23:05 След. Вторая ошибка сапера
23:55 След. Самый умный
00:40 Одессит. 1-я - 4-я серии
03:40 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
04:20 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть
Домашний
02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии
05:35 Лаборатория любви. Сердце подскажет
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
09:05 Карусель
11:05 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии
15:05 Три дороги. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 107-я и 108-я серии
22:45 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Перезагрузка. 512-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 224-я - 234-я серии
15:00 Остров. 1-я - 11-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия
04:10 Comedy Баттл. 1-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия
06:05 Фиксики. Дверной звонок
06:10 Фиксики. Помогатор
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Волшебная палочка
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:05 Три кота. День страшилок
07:10 Три кота. Игра в доктора
07:15 Три кота. Поход в магазин
07:20 Три кота. Робокот Компота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Орех-незабудка
07:35 Царевны. Философский вопрос
07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:55 Уральские пельмени
08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
10:30 Смолфут
12:25 Сумасшедшие гонки
14:25 Монстр Траки
16:35 Бамблби
18:55 Пиксели
21:00 Я, робот
23:10 Робот по имени Чаппи
01:35 Милые кости
03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я - 8-я серия
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Разрушитель
11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
17:05 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Смешанные единоборства. Open FC. М. Царев - В. Васильев. Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Италия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 В лучах славы
03:15 Новости
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:30 Джек - покоритель великанов
08:30 Новости
09:00 Джек - покоритель великанов
10:15 Властелин колец: Братство Кольца
12:30 Новости
13:00 Властелин колец: Братство Кольца
14:20 Властелин колец: Две крепости
16:30 Новости
17:00 Властелин колец: Две крепости
18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля
19:30 Новости
20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Выбор Филби
05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55
11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун
13:00 Специальный репортаж
13:45 Оружие Победы
14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
03:25 Самая длинная соломинка...
04:55 Сделано в СССР
Мосфильм. Золотая коллекция
03:10 Красная палатка
05:40 Станционный смотритель
06:50 Женитьба Бальзаминова
08:25 Садко
10:00 За спичками
11:50 Особенности национальной рыбалки
13:40 Особенности национальной охоты
15:20 Ты - мне, я - тебе
16:55 Девчата
18:40 Белое солнце пустыни
20:10 Служебный роман
23:00 Воскресная премьера
02:20 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
03:50 Прощание
Время начала передач - московское.