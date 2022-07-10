Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Телепрограмма ТВ России на воскресенье 10 июля 2022 года


Программа передач телеканалов России на воскресенье 10 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.

Телепрограмма на 10.07.2022

Первый канал

03:30 Россия от края до края
05:05 Табор уходит в небо
06:00 Новости
06:10 Табор уходит в небо
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 О чем она молчит
15:00 Новости
15:15 О чем она молчит
18:00 Вечерние новости
18:20 К 100-летию Юрия Никулина
19:10 Бриллиантовая рука
21:00 Время
22:35 Комитет 19-ти
01:30 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края

Россия 1

02:20 Дом спящих красавиц
05:30 «Городок». Лучшее
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Городок». Лучшее
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима
02:30 Ожерелье

ТВЦ

04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
05:30 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
06:10 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
06:50 Ночной патруль
08:30 Высокий блондин в черном ботинке
10:05 Знак качества. Шашлык
10:55 Страна чудес. Псков
11:30 События
11:45 Мачеха
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Зигзаг удачи. Юмористический концерт
16:55 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии
20:40 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии
00:05 События
00:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:30 Пуля-дура-5. «Изумрудное дело агента», 1-я - 4-я серии
03:15 Нож в сердце. 1-я серия
04:01 Нож в сердце. 2-я серия
04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

НТВ

04:55 Кто в доме хозяин?
05:30 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста
06:20 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча
07:10 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:40 Степные волки. 22-я - 24-я серии
22:15 Маска
01:30 Их нравы!
01:50 Дикий-3. «Дом, милый дом», 1-я и 2-я серии. «Свингермания», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести

Пятый канал

05:00 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
05:35 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть
06:15 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 1-я часть
07:00 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 2-я часть
07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!
08:35 Чужой район. Внучок
09:30 Чужой район. Без жертв
10:25 Чужой район. Совесть
11:20 Чужой район. Выбор
12:10 Чужой район. Копейка
13:05 Чужой район. Возмездие
14:00 Чужой район. Конкурс
14:55 Чужой район. Призыв
15:45 Чужой район. Юбилей
16:40 Чужой район. Мусор
17:30 След. Идеальный фарш
18:15 След. Трезвые люди
19:00 След. Холм мертвецов
19:55 След. Турнир
20:40 След. Клятва Герострата
21:30 След. Кровавая история
22:20 След. Стая товарищей
23:05 След. Вторая ошибка сапера
23:55 След. Самый умный
00:40 Одессит. 1-я - 4-я серии
03:40 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
04:20 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть

Домашний

02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии
05:35 Лаборатория любви. Сердце подскажет
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
09:05 Карусель
11:05 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии
15:05 Три дороги. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 107-я и 108-я серии
22:45 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии

ТНТ

04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Перезагрузка. 512-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 224-я - 234-я серии
15:00 Остров. 1-я - 11-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия
04:10 Comedy Баттл. 1-я серия

СТС

04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия
06:05 Фиксики. Дверной звонок
06:10 Фиксики. Помогатор
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Волшебная палочка
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:05 Три кота. День страшилок
07:10 Три кота. Игра в доктора
07:15 Три кота. Поход в магазин
07:20 Три кота. Робокот Компота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Орех-незабудка
07:35 Царевны. Философский вопрос
07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:55 Уральские пельмени
08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
10:30 Смолфут
12:25 Сумасшедшие гонки
14:25 Монстр Траки
16:35 Бамблби
18:55 Пиксели
21:00 Я, робот
23:10 Робот по имени Чаппи
01:35 Милые кости
03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я - 8-я серия

Матч ТВ

04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Разрушитель
11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
17:05 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Смешанные единоборства. Open FC. М. Царев - В. Васильев. Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Италия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 В лучах славы
03:15 Новости
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах

РЕН ТВ

05:00 Тайны Чапман
07:30 Джек - покоритель великанов
08:30 Новости
09:00 Джек - покоритель великанов
10:15 Властелин колец: Братство Кольца
12:30 Новости
13:00 Властелин колец: Братство Кольца
14:20 Властелин колец: Две крепости
16:30 Новости
17:00 Властелин колец: Две крепости
18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля
19:30 Новости
20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

Звезда

05:00 Выбор Филби
05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55
11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун
13:00 Специальный репортаж
13:45 Оружие Победы
14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
03:25 Самая длинная соломинка...
04:55 Сделано в СССР

Мосфильм. Золотая коллекция

03:10 Красная палатка
05:40 Станционный смотритель
06:50 Женитьба Бальзаминова
08:25 Садко
10:00 За спичками
11:50 Особенности национальной рыбалки
13:40 Особенности национальной охоты
15:20 Ты - мне, я - тебе
16:55 Девчата
18:40 Белое солнце пустыни
20:10 Служебный роман
23:00 Воскресная премьера
02:20 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
03:50 Прощание

Время начала передач - московское.









  • Программа передач СТС на 10 июля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 10 июля 2022 года
  • Программа передач НТВ на 10 июля 2022 года
  • Телепрограмма ТВ России на субботу 9 июля 2022 года
  • Телепрограмма ТВ России на среду 6 июля 2022 года
    •




    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. «Колорадо» победил «Тампа-Бэй» в финале Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.









    Гороскоп на 10 июля 2022 года Телец
    Гороскоп на 10 июля 2022 года Овен
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 9 июля 2022 года
    9 июля - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 9 июля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 июля 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Австрии, 8-10 июля 2022
    Какой праздник 9 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Суперкубок России по футболу 2022. «Зенит» - «Спартак». 9 июля
    Гороскоп на 9 июля 2022 года Рыбы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru