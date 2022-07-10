Телепрограмма ТВ России на воскресенье 10 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 10 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 10.07.2022



Первый канал



03:30 Россия от края до края

05:05 Табор уходит в небо

06:00 Новости

06:10 Табор уходит в небо

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 О чем она молчит

15:00 Новости

15:15 О чем она молчит

18:00 Вечерние новости

18:20 К 100-летию Юрия Никулина

19:10 Бриллиантовая рука

21:00 Время

22:35 Комитет 19-ти

01:30 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



Россия 1



02:20 Дом спящих красавиц

05:30 «Городок». Лучшее

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Городок». Лучшее

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима

02:30 Ожерелье



ТВЦ



04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

05:30 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

06:10 Актёрские драмы. Полные, вперёд!

06:50 Ночной патруль

08:30 Высокий блондин в черном ботинке

10:05 Знак качества. Шашлык

10:55 Страна чудес. Псков

11:30 События

11:45 Мачеха

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Зигзаг удачи. Юмористический концерт

16:55 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии

20:40 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии

00:05 События

00:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:30 Пуля-дура-5. «Изумрудное дело агента», 1-я - 4-я серии

03:15 Нож в сердце. 1-я серия

04:01 Нож в сердце. 2-я серия

04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов



НТВ



04:55 Кто в доме хозяин?

05:30 Улицы разбитых фонарей-9. Без креста

06:20 Улицы разбитых фонарей-9. Путь меча

07:10 Улицы разбитых фонарей-9. Фавориты Фортуны

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:40 Степные волки. 22-я - 24-я серии

22:15 Маска

01:30 Их нравы!

01:50 Дикий-3. «Дом, милый дом», 1-я и 2-я серии. «Свингермания», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть

05:35 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть

06:15 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 1-я часть

07:00 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 2-я часть

07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!

08:35 Чужой район. Внучок

09:30 Чужой район. Без жертв

10:25 Чужой район. Совесть

11:20 Чужой район. Выбор

12:10 Чужой район. Копейка

13:05 Чужой район. Возмездие

14:00 Чужой район. Конкурс

14:55 Чужой район. Призыв

15:45 Чужой район. Юбилей

16:40 Чужой район. Мусор

17:30 След. Идеальный фарш

18:15 След. Трезвые люди

19:00 След. Холм мертвецов

19:55 След. Турнир

20:40 След. Клятва Герострата

21:30 След. Кровавая история

22:20 След. Стая товарищей

23:05 След. Вторая ошибка сапера

23:55 След. Самый умный

00:40 Одессит. 1-я - 4-я серии

03:40 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть

04:20 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть



Домашний



02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии

05:35 Лаборатория любви. Сердце подскажет

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

09:05 Карусель

11:05 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии

15:05 Три дороги. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 107-я и 108-я серии

22:45 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии

02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - «Финал»

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Перезагрузка. 512-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 224-я - 234-я серии

15:00 Остров. 1-я - 11-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 32-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия

04:10 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия

06:05 Фиксики. Дверной звонок

06:10 Фиксики. Помогатор

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Волшебная палочка

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:05 Три кота. День страшилок

07:10 Три кота. Игра в доктора

07:15 Три кота. Поход в магазин

07:20 Три кота. Робокот Компота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Орех-незабудка

07:35 Царевны. Философский вопрос

07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки

07:55 Уральские пельмени

08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

10:30 Смолфут

12:25 Сумасшедшие гонки

14:25 Монстр Траки

16:35 Бамблби

18:55 Пиксели

21:00 Я, робот

23:10 Робот по имени Чаппи

01:35 Милые кости

03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я - 8-я серия



Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Разрушитель

11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

17:05 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Смешанные единоборства. Open FC. М. Царев - В. Васильев. Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Италия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 В лучах славы

03:15 Новости

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:30 Джек - покоритель великанов

08:30 Новости

09:00 Джек - покоритель великанов

10:15 Властелин колец: Братство Кольца

12:30 Новости

13:00 Властелин колец: Братство Кольца

14:20 Властелин колец: Две крепости

16:30 Новости

17:00 Властелин колец: Две крепости

18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля

19:30 Новости

20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Выбор Филби

05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55

11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун

13:00 Специальный репортаж

13:45 Оружие Победы

14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

03:25 Самая длинная соломинка...

04:55 Сделано в СССР



Мосфильм. Золотая коллекция



03:10 Красная палатка

05:40 Станционный смотритель

06:50 Женитьба Бальзаминова

08:25 Садко

10:00 За спичками

11:50 Особенности национальной рыбалки

13:40 Особенности национальной охоты

15:20 Ты - мне, я - тебе

16:55 Девчата

18:40 Белое солнце пустыни

20:10 Служебный роман

23:00 Воскресная премьера

02:20 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

03:50 Прощание



Время начала передач - московское.



















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