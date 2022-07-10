Программа передач Первого канала на 10 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 10 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
10.07.2022
03:30 Россия от края до края
05:05 Табор уходит в небо
06:00 Новости
06:10 Табор уходит в небо
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:50 О чем она молчит
15:00 Новости
15:15 О чем она молчит
18:00 Вечерние новости
18:20 К 100-летию Юрия Никулина
19:10 Бриллиантовая рука
21:00 Время
22:35 Комитет 19-ти
01:30 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.