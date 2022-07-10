Программа передач Первого канала на 10 июля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 10 июля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



10.07.2022



03:30 Россия от края до края

05:05 Табор уходит в небо

06:00 Новости

06:10 Табор уходит в небо

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:50 О чем она молчит

15:00 Новости

15:15 О чем она молчит

18:00 Вечерние новости

18:20 К 100-летию Юрия Никулина

19:10 Бриллиантовая рука

21:00 Время

22:35 Комитет 19-ти

01:30 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.