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Программа передач Россия 1 на 10 июля 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 10 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

10.07.2022

02:20 Дом спящих красавиц
05:30 «Городок». Лучшее
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Городок». Лучшее
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима
02:30 Ожерелье

В программе передач возможны изменения.









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