Программа передач Россия 1 на 10 июля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 10 июля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



10.07.2022



02:20 Дом спящих красавиц

05:30 «Городок». Лучшее

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Городок». Лучшее

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Карим Хакимов. Миссия выполнима

02:30 Ожерелье



В программе передач возможны изменения.