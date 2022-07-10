Программа передач ТВЦ на 10 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



10.07.2022



04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые

05:30 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

06:10 Актёрские драмы. Полные, вперёд!

06:50 Ночной патруль

08:30 Высокий блондин в черном ботинке

10:05 Знак качества. Шашлык

10:55 Страна чудес. Псков

11:30 События

11:45 Мачеха

13:40 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Зигзаг удачи. Юмористический концерт

16:55 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии

20:40 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии

00:05 События

00:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:30 Пуля-дура-5. «Изумрудное дело агента», 1-я - 4-я серии

03:15 Нож в сердце. 1-я серия

04:01 Нож в сердце. 2-я серия

04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов



В программе передач возможны изменения.