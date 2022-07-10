Программа передач ТВЦ на 10 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
10.07.2022
04:50 Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые
05:30 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
06:10 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
06:50 Ночной патруль
08:30 Высокий блондин в черном ботинке
10:05 Знак качества. Шашлык
10:55 Страна чудес. Псков
11:30 События
11:45 Мачеха
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Зигзаг удачи. Юмористический концерт
16:55 Почти семейный детектив. 1-я - 4-я серии
20:40 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии
00:05 События
00:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:30 Пуля-дура-5. «Изумрудное дело агента», 1-я - 4-я серии
03:15 Нож в сердце. 1-я серия
04:01 Нож в сердце. 2-я серия
04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
В программе передач возможны изменения.