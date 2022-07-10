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Программа передач Пятого канала на 10 июля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 10 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

10.07.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
05:35 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть
06:15 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 1-я часть
07:00 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 2-я часть
07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!
08:35 Чужой район. Внучок
09:30 Чужой район. Без жертв
10:25 Чужой район. Совесть
11:20 Чужой район. Выбор
12:10 Чужой район. Копейка
13:05 Чужой район. Возмездие
14:00 Чужой район. Конкурс
14:55 Чужой район. Призыв
15:45 Чужой район. Юбилей
16:40 Чужой район. Мусор
17:30 След. Идеальный фарш
18:15 След. Трезвые люди
19:00 След. Холм мертвецов
19:55 След. Турнир
20:40 След. Клятва Герострата
21:30 След. Кровавая история
22:20 След. Стая товарищей
23:05 След. Вторая ошибка сапера
23:55 След. Самый умный
00:40 Одессит. 1-я - 4-я серии
03:40 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
04:20 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть

В программе передач возможны изменения.









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