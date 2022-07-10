Программа передач Пятого канала на 10 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



10.07.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть

05:35 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть

06:15 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 1-я часть

07:00 Улицы разбитых фонарей 4. «На улице Марата», 2-я часть

07:50 Улицы разбитых фонарей 4. Везет же людям!

08:35 Чужой район. Внучок

09:30 Чужой район. Без жертв

10:25 Чужой район. Совесть

11:20 Чужой район. Выбор

12:10 Чужой район. Копейка

13:05 Чужой район. Возмездие

14:00 Чужой район. Конкурс

14:55 Чужой район. Призыв

15:45 Чужой район. Юбилей

16:40 Чужой район. Мусор

17:30 След. Идеальный фарш

18:15 След. Трезвые люди

19:00 След. Холм мертвецов

19:55 След. Турнир

20:40 След. Клятва Герострата

21:30 След. Кровавая история

22:20 След. Стая товарищей

23:05 След. Вторая ошибка сапера

23:55 След. Самый умный

00:40 Одессит. 1-я - 4-я серии

03:40 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть

04:20 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть



В программе передач возможны изменения.