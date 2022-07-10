Программа передач СТС на 10 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 10 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
10.07.2022
04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия
06:05 Фиксики. Дверной звонок
06:10 Фиксики. Помогатор
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Волшебная палочка
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:05 Три кота. День страшилок
07:10 Три кота. Игра в доктора
07:15 Три кота. Поход в магазин
07:20 Три кота. Робокот Компота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Орех-незабудка
07:35 Царевны. Философский вопрос
07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:55 Уральские пельмени
08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
10:30 Смолфут
12:25 Сумасшедшие гонки
14:25 Монстр Траки
16:35 Бамблби
18:55 Пиксели
21:00 Я, робот
23:10 Робот по имени Чаппи
01:35 Милые кости
03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я - 8-я серия
В программе передач возможны изменения.