Программа передач СТС на 10 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 10 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



10.07.2022



04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 6-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 13-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 158-я серия

06:05 Фиксики. Дверной звонок

06:10 Фиксики. Помогатор

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Волшебная палочка

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:05 Три кота. День страшилок

07:10 Три кота. Игра в доктора

07:15 Три кота. Поход в магазин

07:20 Три кота. Робокот Компота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Орех-незабудка

07:35 Царевны. Философский вопрос

07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки

07:55 Уральские пельмени

08:55 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

10:30 Смолфут

12:25 Сумасшедшие гонки

14:25 Монстр Траки

16:35 Бамблби

18:55 Пиксели

21:00 Я, робот

23:10 Робот по имени Чаппи

01:35 Милые кости

03:35 Воронины. Сезон 14. 5-я - 8-я серия



В программе передач возможны изменения.