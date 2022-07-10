Программа передач Матч ТВ на 10 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



10.07.2022



04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:25 Разрушитель

11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

17:05 Все на Матч!

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Смешанные единоборства. Open FC. М. Царев - В. Васильев. Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Италия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:10 В лучах славы

03:15 Новости

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах



В программе передач возможны изменения.