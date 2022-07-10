Программа передач Матч ТВ на 10 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
10.07.2022
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:25 Разрушитель
11:45 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
17:05 Все на Матч!
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Смешанные единоборства. Open FC. М. Царев - В. Васильев. Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Франция - Италия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:10 В лучах славы
03:15 Новости
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах
В программе передач возможны изменения.