Программа передач РЕН ТВ на 10 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 10 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
10.07.2022
05:00 Тайны Чапман
07:30 Джек - покоритель великанов
08:30 Новости
09:00 Джек - покоритель великанов
10:15 Властелин колец: Братство Кольца
12:30 Новости
13:00 Властелин колец: Братство Кольца
14:20 Властелин колец: Две крепости
16:30 Новости
17:00 Властелин колец: Две крепости
18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля
19:30 Новости
20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.