Программа передач РЕН ТВ на 10 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 10 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



10.07.2022



05:00 Тайны Чапман

07:30 Джек - покоритель великанов

08:30 Новости

09:00 Джек - покоритель великанов

10:15 Властелин колец: Братство Кольца

12:30 Новости

13:00 Властелин колец: Братство Кольца

14:20 Властелин колец: Две крепости

16:30 Новости

17:00 Властелин колец: Две крепости

18:30 Властелин Колец: Возвращение Короля

19:30 Новости

20:00 Властелин Колец: Возвращение Короля

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.