Программа передач канала Звезда на 10 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
10.07.2022
05:00 Выбор Филби
05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55
11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун
13:00 Специальный репортаж
13:45 Оружие Победы
14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии
03:25 Самая длинная соломинка...
04:55 Сделано в СССР
В программе передач возможны изменения.