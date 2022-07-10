Программа передач канала Звезда на 10 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



10.07.2022



05:00 Выбор Филби

05:30 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №55

11:25 Код доступа. Украина. Солдаты неудачи

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Степан Супрун

13:00 Специальный репортаж

13:45 Оружие Победы

14:00 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

00:05 В лесах под Ковелем. 1-я - 3-я серии

03:25 Самая длинная соломинка...

04:55 Сделано в СССР



В программе передач возможны изменения.