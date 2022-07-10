Программа передач Золотая коллекция на 10 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 10 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
10.07.2022
03:10 Красная палатка
05:40 Станционный смотритель
06:50 Женитьба Бальзаминова
08:25 Садко
10:00 За спичками
11:50 Особенности национальной рыбалки
13:40 Особенности национальной охоты
15:20 Ты - мне, я - тебе
16:55 Девчата
18:40 Белое солнце пустыни
20:10 Служебный роман
23:00 Воскресная премьера
02:20 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
03:50 Прощание
В телепрограмме передач возможны изменения.