Программа передач Золотая коллекция на 10 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 10 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



10.07.2022



03:10 Красная палатка

05:40 Станционный смотритель

06:50 Женитьба Бальзаминова

08:25 Садко

10:00 За спичками

11:50 Особенности национальной рыбалки

13:40 Особенности национальной охоты

15:20 Ты - мне, я - тебе

16:55 Девчата

18:40 Белое солнце пустыни

20:10 Служебный роман

23:00 Воскресная премьера

02:20 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

03:50 Прощание



В телепрограмме передач возможны изменения.