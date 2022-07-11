Телепрограмма ТВ России на понедельник 11 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 11 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 11.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 1-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Романовы. Венценосная семья

02:40 Письма на стекле. Судьба. 1-я серия

03:30 Письма на стекле. Судьба. 2-я серия



ТВЦ



04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Чистильщик. 1-я серия

09:21 Женская версия. Чистильщик. 2-я серия

10:20 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 9-я серия

12:48 Вижу-знаю. 10-я серия

13:40 Мой герой. Евгений Стычкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия

16:01 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия

17:00 Мужчины Жанны Фриске

17:50 События

18:10 «Свадьбы и разводы». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Война из пробирки

23:05 Знак качества. Мороженое

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 90-е. Деньги исчезают в полночь

01:15 Звёзды лёгкого поведения

01:55 Бомба как аргумент в политике

02:35 Осторожно, мошенники! Адские соседи

03:00 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия

03:45 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия

04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 1-я серия

20:45 Опекун. 2-я серия

21:40 Под напряжением. 1-я серия

22:35 Под напряжением. 2-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Дом с привидениями

00:55 Пёс-3. Двойник

01:55 Дикий-3. «Мусор» против мусора», 1-я и 2-я серии. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик

06:10 Солдат Иван Бровкин

07:50 Чужой район. Внучок

08:40 Чужой район. Без жертв

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Без жертв

10:05 Чужой район. Совесть

11:00 Чужой район. Выбор

12:00 Чужой район. Копейка

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих

14:25 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски

15:30 Морские дьяволы-4. На глубине

16:35 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан

18:05 Морские дьяволы-4. Море страха

19:00 Морские дьяволы-4. Переправа

20:00 След. Точка лжи

20:45 След. Студенты

21:40 След. Должок

22:20 След. Больше, чем людей

23:10 Свои-3. Кладоискатели

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вирус рака

01:15 След. Среди камней

01:50 След. Волшебный мир моделей

02:30 След. Милые кости

03:05 Детективы. Приживалка

03:40 Детективы. Соколиная охота

04:10 Детективы. Мама, не плачь

04:35 Детективы. Ценный ребенок



Домашний



02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии

05:40 Лаборатория любви. Рояль

06:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»

13:25 Порча. Ни тебе ни мне

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Мой родной

15:05 Опекун. 1-я - 4-я серии

19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Ни тебе ни мне

23:05 Знахарка

23:35 Верну любимого. Мой родной

00:10 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»

01:10 От ненависти до любви. 1-я и 2-я серии

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Сезон 7. 324-я - 331-я серии

13:00 СашаТаня. 77-я - 86-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 233-я - 236-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 13-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 14-я серия

21:00 Гусар. 1-я серия

21:30 Гусар. 2-я серия

22:00 Несносные боссы

00:00 Не шутите с Zоханом!

02:00 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия

03:30 Comedy Баттл. 2-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 14. 8-я серия

05:10 Воронины. Сезон 14. 9-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 15-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 50-я серия

06:05 Три кота. Домик на дереве

06:10 Три кота. Картинная галерея

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:05 Лего Фильм. Бэтмен

10:10 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

11:45 Монстры против пришельцев

13:35 Пиксели

15:40 Я, робот

18:00 Жена олигарха. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

20:00 Рыцарь дня

22:15 Война миров

00:35 Робот по имени Чаппи

02:45 Воронины. Сезон 14. 7-я - 12-я серии



Матч ТВ



03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах

05:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

10:35 Кубок pari Премьер. Итоги

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямой эфир

17:25 Все на Матч!

17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. Прямой эфир

18:20 Матч! Парад

18:55 Громко

19:55 Новости

20:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Норвегия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян

03:50 Третий тайм

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Восстание планеты обезьян

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Телефонная будка

02:00 Черный скорпион

03:25 Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва

04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:55 Сделано в СССР

05:10 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Доброе утро

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Операция «Барбаросса»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский призрак над странами НАТО

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Расследование

00:20 Доброе утро

01:50 Мы, двое мужчин

03:15 Беспокойное хозяйство

04:40 Брестская крепость



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Прощание

05:50 Самогонщики

06:10 Кубанские казаки

08:00 Василек

08:15 Обезьянки. Гирлянда из малышей

08:25 Обезьянки. Осторожно, обезьянки!

08:35 Обезьянки. Как обезьянки обедали

08:45 Обезьянки. Обезьянки и грабители

08:55 Обезьянки. Обезьянки, вперед!

09:05 Обезьянки. Обезьянки в опере

09:10 Когда наступает сентябрь

10:55 Родня

12:35 Неоконченная пьеса для механического пианино

14:25 Ирония судьбы, или С легким паром!

17:55 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»

19:40 Любовь и голуби

21:30 О бедном гусаре замолвите слово

00:35 Любовь земная

02:05 Мелодии белой ночи

03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТВЦ на 11 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на воскресенье 10 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 8 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на четверг 7 июля 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 6 июля 2022 года









Рынок чая: стагнация потребления



Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг. Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии



Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби. Обладатели Кубка Стэнли по годам



Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин. 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю



В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.









