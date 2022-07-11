Телепрограмма ТВ России на понедельник 11 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 11 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 11.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 1-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Романовы. Венценосная семья
02:40 Письма на стекле. Судьба. 1-я серия
03:30 Письма на стекле. Судьба. 2-я серия
ТВЦ
04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Чистильщик. 1-я серия
09:21 Женская версия. Чистильщик. 2-я серия
10:20 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 9-я серия
12:48 Вижу-знаю. 10-я серия
13:40 Мой герой. Евгений Стычкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия
16:01 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия
17:00 Мужчины Жанны Фриске
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Война из пробирки
23:05 Знак качества. Мороженое
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 90-е. Деньги исчезают в полночь
01:15 Звёзды лёгкого поведения
01:55 Бомба как аргумент в политике
02:35 Осторожно, мошенники! Адские соседи
03:00 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия
03:45 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия
04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 1-я серия
20:45 Опекун. 2-я серия
21:40 Под напряжением. 1-я серия
22:35 Под напряжением. 2-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Дом с привидениями
00:55 Пёс-3. Двойник
01:55 Дикий-3. «Мусор» против мусора», 1-я и 2-я серии. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик
06:10 Солдат Иван Бровкин
07:50 Чужой район. Внучок
08:40 Чужой район. Без жертв
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Без жертв
10:05 Чужой район. Совесть
11:00 Чужой район. Выбор
12:00 Чужой район. Копейка
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих
14:25 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски
15:30 Морские дьяволы-4. На глубине
16:35 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан
18:05 Морские дьяволы-4. Море страха
19:00 Морские дьяволы-4. Переправа
20:00 След. Точка лжи
20:45 След. Студенты
21:40 След. Должок
22:20 След. Больше, чем людей
23:10 Свои-3. Кладоискатели
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вирус рака
01:15 След. Среди камней
01:50 След. Волшебный мир моделей
02:30 След. Милые кости
03:05 Детективы. Приживалка
03:40 Детективы. Соколиная охота
04:10 Детективы. Мама, не плачь
04:35 Детективы. Ценный ребенок
Домашний
02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии
05:40 Лаборатория любви. Рояль
06:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»
13:25 Порча. Ни тебе ни мне
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Мой родной
15:05 Опекун. 1-я - 4-я серии
19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Ни тебе ни мне
23:05 Знахарка
23:35 Верну любимого. Мой родной
00:10 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»
01:10 От ненависти до любви. 1-я и 2-я серии
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Сезон 7. 324-я - 331-я серии
13:00 СашаТаня. 77-я - 86-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 233-я - 236-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 13-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 14-я серия
21:00 Гусар. 1-я серия
21:30 Гусар. 2-я серия
22:00 Несносные боссы
00:00 Не шутите с Zоханом!
02:00 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия
03:30 Comedy Баттл. 2-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 14. 8-я серия
05:10 Воронины. Сезон 14. 9-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 15-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 49-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 50-я серия
06:05 Три кота. Домик на дереве
06:10 Три кота. Картинная галерея
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:05 Лего Фильм. Бэтмен
10:10 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
11:45 Монстры против пришельцев
13:35 Пиксели
15:40 Я, робот
18:00 Жена олигарха. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
20:00 Рыцарь дня
22:15 Война миров
00:35 Робот по имени Чаппи
02:45 Воронины. Сезон 14. 7-я - 12-я серии
Матч ТВ
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах
05:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
10:35 Кубок pari Премьер. Итоги
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:25 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. Прямой эфир
18:20 Матч! Парад
18:55 Громко
19:55 Новости
20:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Норвегия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян
03:50 Третий тайм
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Восстание планеты обезьян
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Телефонная будка
02:00 Черный скорпион
03:25 Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва
04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:55 Сделано в СССР
05:10 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Доброе утро
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Операция «Барбаросса»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский призрак над странами НАТО
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Расследование
00:20 Доброе утро
01:50 Мы, двое мужчин
03:15 Беспокойное хозяйство
04:40 Брестская крепость
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Прощание
05:50 Самогонщики
06:10 Кубанские казаки
08:00 Василек
08:15 Обезьянки. Гирлянда из малышей
08:25 Обезьянки. Осторожно, обезьянки!
08:35 Обезьянки. Как обезьянки обедали
08:45 Обезьянки. Обезьянки и грабители
08:55 Обезьянки. Обезьянки, вперед!
09:05 Обезьянки. Обезьянки в опере
09:10 Когда наступает сентябрь
10:55 Родня
12:35 Неоконченная пьеса для механического пианино
14:25 Ирония судьбы, или С легким паром!
17:55 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»
19:40 Любовь и голуби
21:30 О бедном гусаре замолвите слово
00:35 Любовь земная
02:05 Мелодии белой ночи
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»
Время начала передач - московское.