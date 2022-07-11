Программа передач ТВЦ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
11.07.2022
04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Чистильщик. 1-я серия
09:21 Женская версия. Чистильщик. 2-я серия
10:20 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 9-я серия
12:48 Вижу-знаю. 10-я серия
13:40 Мой герой. Евгений Стычкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия
16:01 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия
17:00 Мужчины Жанны Фриске
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Война из пробирки
23:05 Знак качества. Мороженое
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 90-е. Деньги исчезают в полночь
01:15 Звёзды лёгкого поведения
01:55 Бомба как аргумент в политике
02:35 Осторожно, мошенники! Адские соседи
03:00 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия
03:45 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия
04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
В программе передач возможны изменения.