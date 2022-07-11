Программа передач ТВЦ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



11.07.2022



04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Чистильщик. 1-я серия

09:21 Женская версия. Чистильщик. 2-я серия

10:20 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 9-я серия

12:48 Вижу-знаю. 10-я серия

13:40 Мой герой. Евгений Стычкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия

16:01 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия

17:00 Мужчины Жанны Фриске

17:50 События

18:10 «Свадьбы и разводы». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Война из пробирки

23:05 Знак качества. Мороженое

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 90-е. Деньги исчезают в полночь

01:15 Звёзды лёгкого поведения

01:55 Бомба как аргумент в политике

02:35 Осторожно, мошенники! Адские соседи

03:00 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 1-я серия

03:45 Чисто московские убийства. «Столичная сплетница», 2-я серия

04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем



В программе передач возможны изменения.