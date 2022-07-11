Программа передач НТВ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 11 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



11.07.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 1-я серия

20:45 Опекун. 2-я серия

21:40 Под напряжением. 1-я серия

22:35 Под напряжением. 2-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Дом с привидениями

00:55 Пёс-3. Двойник

01:55 Дикий-3. «Мусор» против мусора», 1-я и 2-я серии. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор



В программе передач возможны изменения.