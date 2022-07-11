Программа передач НТВ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 11 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
11.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-9. Пропавшие без вести
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. 9 жизней
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Должница», 1-я и 2-я серии, «Подшефная», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 1-я серия
20:45 Опекун. 2-я серия
21:40 Под напряжением. 1-я серия
22:35 Под напряжением. 2-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Дом с привидениями
00:55 Пёс-3. Двойник
01:55 Дикий-3. «Мусор» против мусора», 1-я и 2-я серии. «Фальшивомонетчики», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор
В программе передач возможны изменения.