Программа передач Пятого канала на 11 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
11.07.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик
06:10 Солдат Иван Бровкин
07:50 Чужой район. Внучок
08:40 Чужой район. Без жертв
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Без жертв
10:05 Чужой район. Совесть
11:00 Чужой район. Выбор
12:00 Чужой район. Копейка
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих
14:25 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски
15:30 Морские дьяволы-4. На глубине
16:35 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан
18:05 Морские дьяволы-4. Море страха
19:00 Морские дьяволы-4. Переправа
20:00 След. Точка лжи
20:45 След. Студенты
21:40 След. Должок
22:20 След. Больше, чем людей
23:10 Свои-3. Кладоискатели
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Вирус рака
01:15 След. Среди камней
01:50 След. Волшебный мир моделей
02:30 След. Милые кости
03:05 Детективы. Приживалка
03:40 Детективы. Соколиная охота
04:10 Детективы. Мама, не плачь
04:35 Детективы. Ценный ребенок
В программе передач возможны изменения.