Программа передач Пятого канала на 11 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



11.07.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей 4. Настройщик

06:10 Солдат Иван Бровкин

07:50 Чужой район. Внучок

08:40 Чужой район. Без жертв

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Без жертв

10:05 Чужой район. Совесть

11:00 Чужой район. Выбор

12:00 Чужой район. Копейка

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих

14:25 Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски

15:30 Морские дьяволы-4. На глубине

16:35 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан

18:05 Морские дьяволы-4. Море страха

19:00 Морские дьяволы-4. Переправа

20:00 След. Точка лжи

20:45 След. Студенты

21:40 След. Должок

22:20 След. Больше, чем людей

23:10 Свои-3. Кладоискатели

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Вирус рака

01:15 След. Среди камней

01:50 След. Волшебный мир моделей

02:30 След. Милые кости

03:05 Детективы. Приживалка

03:40 Детективы. Соколиная охота

04:10 Детективы. Мама, не плачь

04:35 Детективы. Ценный ребенок



В программе передач возможны изменения.