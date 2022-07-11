Программа передач Домашний на 11 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



11.07.2022



02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии

05:40 Лаборатория любви. Рояль

06:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»

13:25 Порча. Ни тебе ни мне

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Мой родной

15:05 Опекун. 1-я - 4-я серии

19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Ни тебе ни мне

23:05 Знахарка

23:35 Верну любимого. Мой родной

00:10 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»

01:10 От ненависти до любви. 1-я и 2-я серии

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.