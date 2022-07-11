Программа передач Домашний на 11 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
11.07.2022
02:15 Вербное воскресенье. 5-я - 8-я серии
05:40 Лаборатория любви. Рояль
06:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»
13:25 Порча. Ни тебе ни мне
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Мой родной
15:05 Опекун. 1-я - 4-я серии
19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Ни тебе ни мне
23:05 Знахарка
23:35 Верну любимого. Мой родной
00:10 Понять. Простить. «Чем я хуже неё?». «Всего одна смерть»
01:10 От ненависти до любви. 1-я и 2-я серии
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.