Программа передач ТНТ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 11 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



11.07.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Сезон 7. 324-я - 331-я серии

13:00 СашаТаня. 77-я - 86-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 233-я - 236-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 13-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 14-я серия

21:00 Гусар. 1-я серия

21:30 Гусар. 2-я серия

22:00 Несносные боссы

00:00 Не шутите с Zоханом!

02:00 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия

03:30 Comedy Баттл. 2-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия



В программе передач возможны изменения.