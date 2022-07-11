Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 11 июля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 11 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

11.07.2022

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах
05:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
10:35 Кубок pari Премьер. Итоги
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:25 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. Прямой эфир
18:20 Матч! Парад
18:55 Громко
19:55 Новости
20:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Норвегия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян
03:50 Третий тайм
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 11 июля 2022 года
  • Телепрограмма ТВ России на понедельник 11 июля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 10 июля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 7 июля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 6 июля 2022 года
    •




    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Какой праздник 11 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсонской области
    Погода в Москве на 11 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Погода в Москве на 10 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 11 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 11 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 11 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 11 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 11 июля 2022 года Скорпион
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru