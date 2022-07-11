Программа передач Матч ТВ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



11.07.2022



03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах

05:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

10:35 Кубок pari Премьер. Итоги

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямой эфир

17:25 Все на Матч!

17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. Прямой эфир

18:20 Матч! Парад

18:55 Громко

19:55 Новости

20:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Норвегия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян

03:50 Третий тайм

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



В программе передач возможны изменения.