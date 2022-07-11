Программа передач Матч ТВ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
11.07.2022
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах
05:05 Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
10:35 Кубок pari Премьер. Итоги
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямой эфир
17:25 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. Прямой эфир
18:20 Матч! Парад
18:55 Громко
19:55 Новости
20:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Англия - Норвегия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 «Мысли как Брюс Ли. «Будь водой»
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян
03:50 Третий тайм
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.