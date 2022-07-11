Программа передач РЕН ТВ на 11 июля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 11 июля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



11.07.2022



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Восстание планеты обезьян

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Телефонная будка

02:00 Черный скорпион

03:25 Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва

04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.