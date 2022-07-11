Программа передач канала Звезда на 11 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



11.07.2022



04:55 Сделано в СССР

05:10 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Доброе утро

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Операция «Барбаросса»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский призрак над странами НАТО

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Расследование

00:20 Доброе утро

01:50 Мы, двое мужчин

03:15 Беспокойное хозяйство

04:40 Брестская крепость



В программе передач возможны изменения.