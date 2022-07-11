Программа передач канала Звезда на 11 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
11.07.2022
04:55 Сделано в СССР
05:10 Участок лейтенанта Качуры. 4-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Доброе утро
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Операция «Барбаросса»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Советский призрак над странами НАТО
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Расследование
00:20 Доброе утро
01:50 Мы, двое мужчин
03:15 Беспокойное хозяйство
04:40 Брестская крепость
В программе передач возможны изменения.