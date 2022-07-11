Программа передач Золотая коллекция на 11 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 11 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



11.07.2022



03:50 Прощание

05:50 Самогонщики

06:10 Кубанские казаки

08:00 Василек

08:15 Обезьянки. Гирлянда из малышей

08:25 Обезьянки. Осторожно, обезьянки!

08:35 Обезьянки. Как обезьянки обедали

08:45 Обезьянки. Обезьянки и грабители

08:55 Обезьянки. Обезьянки, вперед!

09:05 Обезьянки. Обезьянки в опере

09:10 Когда наступает сентябрь

10:55 Родня

12:35 Неоконченная пьеса для механического пианино

14:25 Ирония судьбы, или С легким паром!

17:55 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»

19:40 Любовь и голуби

21:30 О бедном гусаре замолвите слово

00:35 Любовь земная

02:05 Мелодии белой ночи

03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»



В телепрограмме передач возможны изменения.