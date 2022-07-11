Программа передач Золотая коллекция на 11 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 11 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
11.07.2022
03:50 Прощание
05:50 Самогонщики
06:10 Кубанские казаки
08:00 Василек
08:15 Обезьянки. Гирлянда из малышей
08:25 Обезьянки. Осторожно, обезьянки!
08:35 Обезьянки. Как обезьянки обедали
08:45 Обезьянки. Обезьянки и грабители
08:55 Обезьянки. Обезьянки, вперед!
09:05 Обезьянки. Обезьянки в опере
09:10 Когда наступает сентябрь
10:55 Родня
12:35 Неоконченная пьеса для механического пианино
14:25 Ирония судьбы, или С легким паром!
17:55 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»
19:40 Любовь и голуби
21:30 О бедном гусаре замолвите слово
00:35 Любовь земная
02:05 Мелодии белой ночи
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»
В телепрограмме передач возможны изменения.