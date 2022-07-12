Телепрограмма ТВ России на вторник 12 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 12 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 12.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 1-й

01:05 Письма на стекле. Судьба. 3-я серия

01:55 Письма на стекле. Судьба. 4-я серия

02:45 По горячим следам. 2-я серия - «Последний поезд, последний вагон»

03:30 По горячим следам. 3-я серия - «Таксист»



ТВЦ



04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

05:20 Мой герой. Евгений Стычкин

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Знак совы. 1-я серия

09:22 Женская версия. Знак совы. 2-я серия

10:20 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 11-я серия

12:47 Вижу-знаю. 12-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Громушкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия

16:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия

16:55 Женщины Александра Абдулова

17:50 События

18:10 «Свадьбы и разводы». 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 Обложка. Главный друг президента

23:05 Дикие деньги. Андрей Разин

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями

01:15 Хроники московского быта. Запах еды и денег

01:55 Нас ждет холодная зима

02:35 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар

03:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия

03:44 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия

04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Один процент

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 2-я серия, «Лабиринт», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 2-я серия, «Лабиринт», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 3-я серия

20:45 Опекун. 4-я серия

21:40 Под напряжением. 3-я серия

22:35 Под напряжением. 4-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Осторожно, Моника

00:55 Пёс-3. Лекарство от здоровья

01:55 Дикий-3. «Гастармафия», 1-я и 2-я серии. «Без тормозов», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Иван Бровкин на целине

06:55 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

07:50 Чужой район. Возмездие

08:40 Чужой район. Конкурс

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Конкурс

10:05 Чужой район. Призыв

11:00 Чужой район. Юбилей

12:00 Чужой район. Мусор

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. На предельной скорости

14:25 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало

15:25 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку

16:25 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Кругосветка

19:00 Морские дьяволы 5. SOS

19:55 След. Искупление

20:45 След. Ниндзя

21:40 След. Три товарища

22:25 След. Зло в дыму

23:10 Свои-3. Семейные узы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Продавцы счастья

01:15 След. Спутанные карты

01:50 След. Омоложение

02:30 След. Живут студенты весело

03:05 Детективы. Аниматор

03:35 Детективы. Чудовище

04:00 Детективы. Короткое замыкание

04:35 Детективы. Сон на два миллиона



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»

13:15 Порча. Свадебная порча

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Чужой муж

14:55 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии

19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Свадебная порча

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Чужой муж

00:15 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»

01:15 От ненависти до любви. 3-я и 4-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Модные игры. 4-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 331-я - 338-я серии

13:00 СашаТаня. 87-я - 96-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 237-я - 240-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 14-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 15-я серия

21:00 Гусар. 3-я серия

21:30 Гусар. 4-я серия

22:00 Несносные боссы-2

00:10 SuperПерцы

02:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 146-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия

03:40 Comedy Баттл. 3-я серия

04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия

05:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 51-я серия

06:05 Три кота. Урожай

06:10 Три кота. День рождения мамы

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия

09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия

10:00 Уральские пельмени. #местовстречиизменить

10:25 Кухня. Сезон 3. 8-я - 20-я серии

17:25 Кухня. Сезон 4. 1-я серия

18:00 Жена олигарха. Сезон 1. 11-я - 14-я серии

20:00 Особо опасен

22:05 Солт

00:05 Третий лишний

02:05 Лего Фильм. Бэтмен

03:45 Воронины. Сезон 14. 13-я - 16-я серии



Матч ТВ



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Матч! Парад

16:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м. Прямый эфир

17:35 Все на Матч!

17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямый эфир

18:20 Все на Матч!

18:55 Легкая атлетика. Открытый кубок Белоруссии. Прыжки в высоту. Женщины. Прямый эфир

19:45 Новости

19:50 РПЛ. Лицом к лицу

20:20 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Испания. Прямый эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев

03:50 «Зенит». День за днём»

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Планета обезьян: Война

22:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Последний бросок

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман

04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:40 Брестская крепость

05:25 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Отцы и деды

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Крушение «Барбароссы»

19:40 Улика из прошлого. 1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Двойной обгон

00:35 Отцы и деды

02:00 Все то, о чем мы так долго мечтали

03:45 Светлый путь



Мосфильм. Золотая коллекция



03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»

05:05 Пышка

06:10 Я шагаю по Москве

07:25 38 попугаев

07:35 38 попугаев. Бабушка удава

07:45 38 попугаев. Как лечить удава

07:55 38 попугаев. Куда идет слоненок

08:10 38 попугаев. А вдруг получится!

08:15 Случай с Полыниным

10:00 Раз на раз не приходится

11:20 Инкогнито из Петербурга

13:00 Спортлото-82

14:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

16:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

17:50 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»

19:30 Москва слезам не верит

22:15 Невероятные приключения итальянцев в России

00:05 Самогонщики

00:20 Пес Барбос и необычный кросс

00:35 Где находится нофелет?

01:55 Белорусский вокзал

03:30 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»



Время начала передач - московское.



















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