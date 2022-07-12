Телепрограмма ТВ России на вторник 12 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 12 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 12.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 1-й
01:05 Письма на стекле. Судьба. 3-я серия
01:55 Письма на стекле. Судьба. 4-я серия
02:45 По горячим следам. 2-я серия - «Последний поезд, последний вагон»
03:30 По горячим следам. 3-я серия - «Таксист»
ТВЦ
04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
05:20 Мой герой. Евгений Стычкин
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Знак совы. 1-я серия
09:22 Женская версия. Знак совы. 2-я серия
10:20 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 11-я серия
12:47 Вижу-знаю. 12-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Громушкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия
16:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия
16:55 Женщины Александра Абдулова
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 Обложка. Главный друг президента
23:05 Дикие деньги. Андрей Разин
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями
01:15 Хроники московского быта. Запах еды и денег
01:55 Нас ждет холодная зима
02:35 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар
03:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия
03:44 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия
04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Один процент
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 2-я серия, «Лабиринт», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 2-я серия, «Лабиринт», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 3-я серия
20:45 Опекун. 4-я серия
21:40 Под напряжением. 3-я серия
22:35 Под напряжением. 4-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Осторожно, Моника
00:55 Пёс-3. Лекарство от здоровья
01:55 Дикий-3. «Гастармафия», 1-я и 2-я серии. «Без тормозов», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Иван Бровкин на целине
06:55 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность
07:50 Чужой район. Возмездие
08:40 Чужой район. Конкурс
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Конкурс
10:05 Чужой район. Призыв
11:00 Чужой район. Юбилей
12:00 Чужой район. Мусор
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. На предельной скорости
14:25 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало
15:25 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку
16:25 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Кругосветка
19:00 Морские дьяволы 5. SOS
19:55 След. Искупление
20:45 След. Ниндзя
21:40 След. Три товарища
22:25 След. Зло в дыму
23:10 Свои-3. Семейные узы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Продавцы счастья
01:15 След. Спутанные карты
01:50 След. Омоложение
02:30 След. Живут студенты весело
03:05 Детективы. Аниматор
03:35 Детективы. Чудовище
04:00 Детективы. Короткое замыкание
04:35 Детективы. Сон на два миллиона
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»
13:15 Порча. Свадебная порча
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Чужой муж
14:55 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Свадебная порча
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Чужой муж
00:15 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»
01:15 От ненависти до любви. 3-я и 4-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Модные игры. 4-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 331-я - 338-я серии
13:00 СашаТаня. 87-я - 96-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 237-я - 240-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 14-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 15-я серия
21:00 Гусар. 3-я серия
21:30 Гусар. 4-я серия
22:00 Несносные боссы-2
00:10 SuperПерцы
02:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 146-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия
03:40 Comedy Баттл. 3-я серия
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия
05:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 51-я серия
06:05 Три кота. Урожай
06:10 Три кота. День рождения мамы
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия
09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия
10:00 Уральские пельмени. #местовстречиизменить
10:25 Кухня. Сезон 3. 8-я - 20-я серии
17:25 Кухня. Сезон 4. 1-я серия
18:00 Жена олигарха. Сезон 1. 11-я - 14-я серии
20:00 Особо опасен
22:05 Солт
00:05 Третий лишний
02:05 Лего Фильм. Бэтмен
03:45 Воронины. Сезон 14. 13-я - 16-я серии
Матч ТВ
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Матч! Парад
16:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м. Прямый эфир
17:35 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямый эфир
18:20 Все на Матч!
18:55 Легкая атлетика. Открытый кубок Белоруссии. Прыжки в высоту. Женщины. Прямый эфир
19:45 Новости
19:50 РПЛ. Лицом к лицу
20:20 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Испания. Прямый эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев
03:50 «Зенит». День за днём»
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Планета обезьян: Война
22:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Последний бросок
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:40 Брестская крепость
05:25 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Отцы и деды
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Крушение «Барбароссы»
19:40 Улика из прошлого. 1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Двойной обгон
00:35 Отцы и деды
02:00 Все то, о чем мы так долго мечтали
03:45 Светлый путь
Мосфильм. Золотая коллекция
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»
05:05 Пышка
06:10 Я шагаю по Москве
07:25 38 попугаев
07:35 38 попугаев. Бабушка удава
07:45 38 попугаев. Как лечить удава
07:55 38 попугаев. Куда идет слоненок
08:10 38 попугаев. А вдруг получится!
08:15 Случай с Полыниным
10:00 Раз на раз не приходится
11:20 Инкогнито из Петербурга
13:00 Спортлото-82
14:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
16:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
17:50 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»
19:30 Москва слезам не верит
22:15 Невероятные приключения итальянцев в России
00:05 Самогонщики
00:20 Пес Барбос и необычный кросс
00:35 Где находится нофелет?
01:55 Белорусский вокзал
03:30 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»
Время начала передач - московское.