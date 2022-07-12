Программа передач ТВЦ на 12 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
12.07.2022
04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
05:20 Мой герой. Евгений Стычкин
06:00 Настроение
08:30 Женская версия. Знак совы. 1-я серия
09:22 Женская версия. Знак совы. 2-я серия
10:20 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 11-я серия
12:47 Вижу-знаю. 12-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Громушкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия
16:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия
16:55 Женщины Александра Абдулова
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 Обложка. Главный друг президента
23:05 Дикие деньги. Андрей Разин
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями
01:15 Хроники московского быта. Запах еды и денег
01:55 Нас ждет холодная зима
02:35 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар
03:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия
03:44 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия
04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
В программе передач возможны изменения.