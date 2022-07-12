Программа передач ТВЦ на 12 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



12.07.2022



04:30 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

05:20 Мой герой. Евгений Стычкин

06:00 Настроение

08:30 Женская версия. Знак совы. 1-я серия

09:22 Женская версия. Знак совы. 2-я серия

10:20 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 11-я серия

12:47 Вижу-знаю. 12-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Громушкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия

16:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия

16:55 Женщины Александра Абдулова

17:50 События

18:10 «Свадьбы и разводы». 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 Обложка. Главный друг президента

23:05 Дикие деньги. Андрей Разин

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 Хроники московского быта. Борьба с привилегиями

01:15 Хроники московского быта. Запах еды и денег

01:55 Нас ждет холодная зима

02:35 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар

03:00 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 1-я серия

03:44 Чисто московские убийства. «Второе дыхание», 2-я серия

04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин



В программе передач возможны изменения.