Программа передач НТВ на 12 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
12.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Информатор
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Один процент
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 2-я серия, «Лабиринт», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Подшефная», 2-я серия, «Лабиринт», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 3-я серия
20:45 Опекун. 4-я серия
21:40 Под напряжением. 3-я серия
22:35 Под напряжением. 4-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Осторожно, Моника
00:55 Пёс-3. Лекарство от здоровья
01:55 Дикий-3. «Гастармафия», 1-я и 2-я серии. «Без тормозов», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег
В программе передач возможны изменения.