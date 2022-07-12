Программа передач Пятого канала на 12 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
12.07.2022
05:00 Известия
05:25 Иван Бровкин на целине
06:55 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность
07:50 Чужой район. Возмездие
08:40 Чужой район. Конкурс
09:00 Известия
09:30 Чужой район. Конкурс
10:05 Чужой район. Призыв
11:00 Чужой район. Юбилей
12:00 Чужой район. Мусор
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-4. На предельной скорости
14:25 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало
15:25 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку
16:25 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Кругосветка
19:00 Морские дьяволы 5. SOS
19:55 След. Искупление
20:45 След. Ниндзя
21:40 След. Три товарища
22:25 След. Зло в дыму
23:10 Свои-3. Семейные узы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Продавцы счастья
01:15 След. Спутанные карты
01:50 След. Омоложение
02:30 След. Живут студенты весело
03:05 Детективы. Аниматор
03:35 Детективы. Чудовище
04:00 Детективы. Короткое замыкание
04:35 Детективы. Сон на два миллиона
В программе передач возможны изменения.