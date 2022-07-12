Программа передач Пятого канала на 12 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



12.07.2022



05:00 Известия

05:25 Иван Бровкин на целине

06:55 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

07:50 Чужой район. Возмездие

08:40 Чужой район. Конкурс

09:00 Известия

09:30 Чужой район. Конкурс

10:05 Чужой район. Призыв

11:00 Чужой район. Юбилей

12:00 Чужой район. Мусор

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-4. На предельной скорости

14:25 Морские дьяволы 5. Что упало, то пропало

15:25 Морские дьяволы 5. Приглашение на вечеринку

16:25 Морские дьяволы 5. Секретная тюрьма

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Кругосветка

19:00 Морские дьяволы 5. SOS

19:55 След. Искупление

20:45 След. Ниндзя

21:40 След. Три товарища

22:25 След. Зло в дыму

23:10 Свои-3. Семейные узы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Продавцы счастья

01:15 След. Спутанные карты

01:50 След. Омоложение

02:30 След. Живут студенты весело

03:05 Детективы. Аниматор

03:35 Детективы. Чудовище

04:00 Детективы. Короткое замыкание

04:35 Детективы. Сон на два миллиона



В программе передач возможны изменения.