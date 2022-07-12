Программа передач Домашний на 12 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
12.07.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»
13:15 Порча. Свадебная порча
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Чужой муж
14:55 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии
19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Свадебная порча
23:15 Знахарка
23:45 Верну любимого. Чужой муж
00:15 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»
01:15 От ненависти до любви. 3-я и 4-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.