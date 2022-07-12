Программа передач Домашний на 12 июля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 июля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



12.07.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»

13:15 Порча. Свадебная порча

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Чужой муж

14:55 Дом на краю леса. 1-я - 4-я серии

19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Свадебная порча

23:15 Знахарка

23:45 Верну любимого. Чужой муж

00:15 Понять. Простить. «Дурные гены». «Тёщина дорожка»

01:15 От ненависти до любви. 3-я и 4-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.