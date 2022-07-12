Программа передач ТНТ на 12 июля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 12 июля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



12.07.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Модные игры. 4-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 331-я - 338-я серии

13:00 СашаТаня. 87-я - 96-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 237-я - 240-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 14-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 15-я серия

21:00 Гусар. 3-я серия

21:30 Гусар. 4-я серия

22:00 Несносные боссы-2

00:10 SuperПерцы

02:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 146-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия

03:40 Comedy Баттл. 3-я серия

04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия



В программе передач возможны изменения.