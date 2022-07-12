Программа передач СТС на 12 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



12.07.2022



05:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия

05:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 51-я серия

06:05 Три кота. Урожай

06:10 Три кота. День рождения мамы

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия

09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия

10:00 Уральские пельмени. #местовстречиизменить

10:25 Кухня. Сезон 3. 8-я - 20-я серии

17:25 Кухня. Сезон 4. 1-я серия

18:00 Жена олигарха. Сезон 1. 11-я - 14-я серии

20:00 Особо опасен

22:05 Солт

00:05 Третий лишний

02:05 Лего Фильм. Бэтмен

03:45 Воронины. Сезон 14. 13-я - 16-я серии



В программе передач возможны изменения.