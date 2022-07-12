Программа передач СТС на 12 июля 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 июля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
12.07.2022
05:00 Воронины. Сезон 14. 13-я серия
05:25 Воронины. Сезон 14. 14-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 57-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 51-я серия
06:05 Три кота. Урожай
06:10 Три кота. День рождения мамы
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия
09:25 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия
10:00 Уральские пельмени. #местовстречиизменить
10:25 Кухня. Сезон 3. 8-я - 20-я серии
17:25 Кухня. Сезон 4. 1-я серия
18:00 Жена олигарха. Сезон 1. 11-я - 14-я серии
20:00 Особо опасен
22:05 Солт
00:05 Третий лишний
02:05 Лего Фильм. Бэтмен
03:45 Воронины. Сезон 14. 13-я - 16-я серии
В программе передач возможны изменения.