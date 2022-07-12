Программа передач Матч ТВ на 12 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
12.07.2022
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Матч! Парад
16:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м. Прямый эфир
17:35 Все на Матч!
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямый эфир
18:20 Все на Матч!
18:55 Легкая атлетика. Открытый кубок Белоруссии. Прыжки в высоту. Женщины. Прямый эфир
19:45 Новости
19:50 РПЛ. Лицом к лицу
20:20 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Испания. Прямый эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев
03:50 «Зенит». День за днём»
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.