Программа передач Матч ТВ на 12 июля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 июля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



12.07.2022



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Матч! Парад

16:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м. Прямый эфир

17:35 Все на Матч!

17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Прямый эфир

18:20 Все на Матч!

18:55 Легкая атлетика. Открытый кубок Белоруссии. Прыжки в высоту. Женщины. Прямый эфир

19:45 Новости

19:50 РПЛ. Лицом к лицу

20:20 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Германия - Испания. Прямый эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев

03:50 «Зенит». День за днём»

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



В программе передач возможны изменения.