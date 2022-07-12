Программа передач канала Звезда на 12 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



12.07.2022



04:40 Брестская крепость

05:25 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:30 Отцы и деды

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Крушение «Барбароссы»

19:40 Улика из прошлого. 1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Двойной обгон

00:35 Отцы и деды

02:00 Все то, о чем мы так долго мечтали

03:45 Светлый путь



В программе передач возможны изменения.