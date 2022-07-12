Программа передач канала Звезда на 12 июля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 июля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
12.07.2022
04:40 Брестская крепость
05:25 Золотой капкан. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:30 Отцы и деды
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Крушение «Барбароссы»
19:40 Улика из прошлого. 1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Двойной обгон
00:35 Отцы и деды
02:00 Все то, о чем мы так долго мечтали
03:45 Светлый путь
В программе передач возможны изменения.