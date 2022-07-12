Программа передач Золотая коллекция на 12 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



12.07.2022



03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»

05:05 Пышка

06:10 Я шагаю по Москве

07:25 38 попугаев

07:35 38 попугаев. Бабушка удава

07:45 38 попугаев. Как лечить удава

07:55 38 попугаев. Куда идет слоненок

08:10 38 попугаев. А вдруг получится!

08:15 Случай с Полыниным

10:00 Раз на раз не приходится

11:20 Инкогнито из Петербурга

13:00 Спортлото-82

14:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

16:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

17:50 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»

19:30 Москва слезам не верит

22:15 Невероятные приключения итальянцев в России

00:05 Самогонщики

00:20 Пес Барбос и необычный кросс

00:35 Где находится нофелет?

01:55 Белорусский вокзал

03:30 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»



В телепрограмме передач возможны изменения.