Программа передач Золотая коллекция на 12 июля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 июля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
12.07.2022
03:35 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Истинные ценности»
05:05 Пышка
06:10 Я шагаю по Москве
07:25 38 попугаев
07:35 38 попугаев. Бабушка удава
07:45 38 попугаев. Как лечить удава
07:55 38 попугаев. Куда идет слоненок
08:10 38 попугаев. А вдруг получится!
08:15 Случай с Полыниным
10:00 Раз на раз не приходится
11:20 Инкогнито из Петербурга
13:00 Спортлото-82
14:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
16:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
17:50 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»
19:30 Москва слезам не верит
22:15 Невероятные приключения итальянцев в России
00:05 Самогонщики
00:20 Пес Барбос и необычный кросс
00:35 Где находится нофелет?
01:55 Белорусский вокзал
03:30 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Операция «Доктор»
В телепрограмме передач возможны изменения.