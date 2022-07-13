Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 13 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 13.07.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Спросите медсестру. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 2-й
01:05 Письма на стекле. Судьба. 5-я серия
01:55 Письма на стекле. Судьба. 6-я серия
02:45 По горячим следам. 29-я серия - «Вероломство»
03:30 По горячим следам. 30-я серия - «Павлик»
ТВЦ
04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
05:20 Мой герой. Наталья Громушкина
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Кортизол: враг или друг?
08:35 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия
09:28 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия
10:20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 13-я серия
12:47 Вижу-знаю. 14-я серия
13:40 Мой герой. Станислав Любшин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
16:55 Женщины Андрея Миронова
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Звёзды против прессы
23:05 Прощание. Майкл Джексон
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 Советские мафии. Демон перестройки
01:15 Знак качества. Фейковые диеты
02:00 «Президент застрелился из «калашникова»
02:40 Осторожно, мошенники! Чужой кредит
03:05 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
03:49 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дикий пляж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии
12:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 5-я серия
20:45 Опекун. 6-я серия
21:40 Под напряжением. 5-я серия
22:35 Под напряжением. 6-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Купите жену
00:55 Пёс-3. Лучший сыщик
01:55 Дикий-3. «Ищу тебя», 1-я и 2-я серии. «Сила убеждения», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть
06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 1-я часть
07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 2-я часть
09:00 Известия
09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах
14:25 Морские дьяволы 5. Кибератака
15:25 Морские дьяволы 5. Обмен опытом
16:25 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун»
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Убийство на видео
19:00 Морские дьяволы 5. Рейдеры
19:55 След. Разоблачитель
20:45 След. Африканские страсти
21:35 След. Рабы
22:20 След. Наилучшие намерения
23:10 Свои-3. Новая жизнь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дорогой мой человек
01:10 След. Кровь не вода
01:50 След. Точка лжи
02:30 След. Безупречный синий
03:05 Детективы. Последний фаворит
03:40 Детективы. Чертова старуха
04:00 Детективы. Золотой мальчик
04:30 Детективы. Моя семья и булочки
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»
13:15 Порча. Милый мой
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Горечь обиды
15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Милый мой
23:45 Знахарка
00:15 Верну любимого. Горечь обиды
00:50 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»
01:40 От ненависти до любви. 5-я и 6-я серии
03:20 Тест на отцовство
ТНТ
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Битва пикников. 12-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 338-я - 345 серии
13:00 СашаТаня. 97-я - 106-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 244-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 15-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 16-я серия
21:00 Гусар. 5-я серия
21:30 Гусар. 6-я серия
22:00 Двенадцать друзей Оушена
00:25 Мисс Конгениальность
02:15 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия
03:05 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия
03:50 Comedy Баттл. 4-я серия
04:40 Открытый микрофон. 111-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 14. 16-я серия
05:20 Воронины. Сезон 14. 17-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 52-я серия
06:05 Три кота. Кулинарное шоу
06:10 Три кота. Закон экономии
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:05 Жена олигарха. Сезон 1. 14-я серия
09:30 Жена олигарха. Сезон 1. 15-я серия
10:00 Солт
12:00 Кухня. Сезон 4. 5-я - 19-я серии
20:00 Медальон
21:45 Смокинг
23:45 Третий лишний-2
01:55 Днюха!
03:25 Воронины. Сезон 14. 15-я - 18-я серии
Матч ТВ
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
05:05 Спорт высоких технологий
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09:35 Цепь
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Вышка. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды. Вышка. Прямой эфир
18:05 Все на Матч!
19:00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
19:55 Новости
20:00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
21:30 Все на Матч!
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Португалия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
01:05 Цепь
02:55 Специальный репортаж
03:15 Новости
03:20 Где рождаются чемпионы. Анастасия Войнова
03:50 РПЛ. Лицом к лицу
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Тачка на миллион
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Джек - покоритель великанов
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:45 Светлый путь
05:25 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Найти и обезвредить
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва ставок. Сражение за Москву
19:40 Секретные материалы. В логово зверя. Последний поход
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Криминальный отдел
00:20 Тревожный месяц вересень
01:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии
04:40 Офицеры
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Жених с того света
05:45 Кин-дза-дза!
08:00 Про бегемота, который боялся прививок
08:25 38 попугаев. Привет мартышке
08:35 38 попугаев. Завтра будет завтра
08:45 38 попугаев. Зарядка для хвоста
08:55 38 попугаев. Великое закрытие
09:10 38 попугаев. Ненаглядное пособие
09:20 Еще раз про любовь
11:00 Вихри враждебные
12:50 Самая обаятельная и привлекательная
14:20 Кубанские казаки
16:20 Не может быть!
18:00 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»
19:50 Спортлото-82
21:30 Двенадцать стульев
00:25 Вий
01:40 Мой ласковый и нежный зверь
03:25 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»
Время начала передач - московское.