Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 13 июля 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 13.07.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Спросите медсестру. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм 2-й

01:05 Письма на стекле. Судьба. 5-я серия

01:55 Письма на стекле. Судьба. 6-я серия

02:45 По горячим следам. 29-я серия - «Вероломство»

03:30 По горячим следам. 30-я серия - «Павлик»



ТВЦ



04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин

05:20 Мой герой. Наталья Громушкина

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Кортизол: враг или друг?

08:35 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия

09:28 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия

10:20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 13-я серия

12:47 Вижу-знаю. 14-я серия

13:40 Мой герой. Станислав Любшин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия

15:57 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия

16:55 Женщины Андрея Миронова

17:50 События

18:10 «Свадьбы и разводы». 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Звёзды против прессы

23:05 Прощание. Майкл Джексон

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 Советские мафии. Демон перестройки

01:15 Знак качества. Фейковые диеты

02:00 «Президент застрелился из «калашникова»

02:40 Осторожно, мошенники! Чужой кредит

03:05 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия

03:49 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия

04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег

05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дикий пляж

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии

12:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Опекун. 5-я серия

20:45 Опекун. 6-я серия

21:40 Под напряжением. 5-я серия

22:35 Под напряжением. 6-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-3. Купите жену

00:55 Пёс-3. Лучший сыщик

01:55 Дикий-3. «Ищу тебя», 1-я и 2-я серии. «Сила убеждения», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть

06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 1-я часть

07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 2-я часть

09:00 Известия

09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах

14:25 Морские дьяволы 5. Кибератака

15:25 Морские дьяволы 5. Обмен опытом

16:25 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун»

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Убийство на видео

19:00 Морские дьяволы 5. Рейдеры

19:55 След. Разоблачитель

20:45 След. Африканские страсти

21:35 След. Рабы

22:20 След. Наилучшие намерения

23:10 Свои-3. Новая жизнь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дорогой мой человек

01:10 След. Кровь не вода

01:50 След. Точка лжи

02:30 След. Безупречный синий

03:05 Детективы. Последний фаворит

03:40 Детективы. Чертова старуха

04:00 Детективы. Золотой мальчик

04:30 Детективы. Моя семья и булочки



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»

13:15 Порча. Милый мой

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Горечь обиды

15:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Игра в судьбу. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Милый мой

23:45 Знахарка

00:15 Верну любимого. Горечь обиды

00:50 Понять. Простить. «Случайный папа». «На блюдечке с каёмочкой»

01:40 От ненависти до любви. 5-я и 6-я серии

03:20 Тест на отцовство



ТНТ



04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Битва пикников. 12-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 338-я - 345 серии

13:00 СашаТаня. 97-я - 106-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 244-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 15-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 16-я серия

21:00 Гусар. 5-я серия

21:30 Гусар. 6-я серия

22:00 Двенадцать друзей Оушена

00:25 Мисс Конгениальность

02:15 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия

03:05 Импровизация. Дайджест. Сезон 5. 149-я серия

03:50 Comedy Баттл. 4-я серия

04:40 Открытый микрофон. 111-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 14. 16-я серия

05:20 Воронины. Сезон 14. 17-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 52-я серия

06:05 Три кота. Кулинарное шоу

06:10 Три кота. Закон экономии

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:05 Жена олигарха. Сезон 1. 14-я серия

09:30 Жена олигарха. Сезон 1. 15-я серия

10:00 Солт

12:00 Кухня. Сезон 4. 5-я - 19-я серии

20:00 Медальон

21:45 Смокинг

23:45 Третий лишний-2

01:55 Днюха!

03:25 Воронины. Сезон 14. 15-я - 18-я серии



Матч ТВ



04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России

05:05 Спорт высоких технологий

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

09:35 Цепь

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Вышка. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды. Вышка. Прямой эфир

18:05 Все на Матч!

19:00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

19:55 Новости

20:00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты

21:30 Все на Матч!

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Нидерланды - Португалия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

01:05 Цепь

02:55 Специальный репортаж

03:15 Новости

03:20 Где рождаются чемпионы. Анастасия Войнова

03:50 РПЛ. Лицом к лицу

04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Тачка на миллион

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Джек - покоритель великанов

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:45 Светлый путь

05:25 Золотой капкан. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Найти и обезвредить

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Золотой капкан. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва ставок. Сражение за Москву

19:40 Секретные материалы. В логово зверя. Последний поход

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Криминальный отдел

00:20 Тревожный месяц вересень

01:55 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

04:40 Офицеры



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Жених с того света

05:45 Кин-дза-дза!

08:00 Про бегемота, который боялся прививок

08:25 38 попугаев. Привет мартышке

08:35 38 попугаев. Завтра будет завтра

08:45 38 попугаев. Зарядка для хвоста

08:55 38 попугаев. Великое закрытие

09:10 38 попугаев. Ненаглядное пособие

09:20 Еще раз про любовь

11:00 Вихри враждебные

12:50 Самая обаятельная и привлекательная

14:20 Кубанские казаки

16:20 Не может быть!

18:00 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»

19:50 Спортлото-82

21:30 Двенадцать стульев

00:25 Вий

01:40 Мой ласковый и нежный зверь

03:25 Тайны следствия-4. Сезон 4. 1-я и 2-я серии - «Работа над ошибками»



Время начала передач - московское.



















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