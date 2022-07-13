Программа передач ТВЦ на 13 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
13.07.2022
04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
05:20 Мой герой. Наталья Громушкина
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Кортизол: враг или друг?
08:35 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия
09:28 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия
10:20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 13-я серия
12:47 Вижу-знаю. 14-я серия
13:40 Мой герой. Станислав Любшин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
16:55 Женщины Андрея Миронова
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Звёзды против прессы
23:05 Прощание. Майкл Джексон
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 Советские мафии. Демон перестройки
01:15 Знак качества. Фейковые диеты
02:00 «Президент застрелился из «калашникова»
02:40 Осторожно, мошенники! Чужой кредит
03:05 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
03:49 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
В программе передач возможны изменения.