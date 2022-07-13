Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 13 июля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 13 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

13.07.2022

04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
05:20 Мой герой. Наталья Громушкина
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Кортизол: враг или друг?
08:35 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия
09:28 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия
10:20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин
11:30 События
11:50 Вижу-знаю. 13-я серия
12:47 Вижу-знаю. 14-я серия
13:40 Мой герой. Станислав Любшин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
15:57 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
16:55 Женщины Андрея Миронова
17:50 События
18:10 «Свадьбы и разводы». 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Звёзды против прессы
23:05 Прощание. Майкл Джексон
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 Советские мафии. Демон перестройки
01:15 Знак качества. Фейковые диеты
02:00 «Президент застрелился из «калашникова»
02:40 Осторожно, мошенники! Чужой кредит
03:05 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия
03:49 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия
04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на среду 13 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 12 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 11 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 10 июля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 7 июля 2022 года
    •




    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Австрии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.









    Какой праздник 12 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Погода в Москве на 13 июля 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Водолей
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Козерог
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Весы
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Дева
    Гороскоп на 13 июля 2022 года Лев
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru