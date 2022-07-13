Программа передач ТВЦ на 13 июля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 июля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



13.07.2022



04:30 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин

05:20 Мой герой. Наталья Громушкина

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Кортизол: враг или друг?

08:35 Женская версия. Мышеловка. 1-я серия

09:28 Женская версия. Мышеловка. 2-я серия

10:20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин

11:30 События

11:50 Вижу-знаю. 13-я серия

12:47 Вижу-знаю. 14-я серия

13:40 Мой герой. Станислав Любшин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия

15:57 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия

16:55 Женщины Андрея Миронова

17:50 События

18:10 «Свадьбы и разводы». 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Звёзды против прессы

23:05 Прощание. Майкл Джексон

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 Советские мафии. Демон перестройки

01:15 Знак качества. Фейковые диеты

02:00 «Президент застрелился из «калашникова»

02:40 Осторожно, мошенники! Чужой кредит

03:05 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 1-я серия

03:49 Чисто московские убийства. «Семейный бизнес», 2-я серия

04:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь



В программе передач возможны изменения.