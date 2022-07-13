Программа передач НТВ на 13 июля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 июля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
13.07.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Не дороже денег
05:40 Улицы разбитых фонарей-10. Дикий пляж
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Научные расследования Сергея Малозёмова
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 2. «Крайний час», 1-я и 2-я серии
12:00 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Опекун. 5-я серия
20:45 Опекун. 6-я серия
21:40 Под напряжением. 5-я серия
22:35 Под напряжением. 6-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-3. Купите жену
00:55 Пёс-3. Лучший сыщик
01:55 Дикий-3. «Ищу тебя», 1-я и 2-я серии. «Сила убеждения», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-10. Смерть ботаника
В программе передач возможны изменения.