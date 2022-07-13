Программа передач Пятого канала на 13 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



13.07.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть

06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть

06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 1-я часть

07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 2-я часть

09:00 Известия

09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах

14:25 Морские дьяволы 5. Кибератака

15:25 Морские дьяволы 5. Обмен опытом

16:25 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун»

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 5. Убийство на видео

19:00 Морские дьяволы 5. Рейдеры

19:55 След. Разоблачитель

20:45 След. Африканские страсти

21:35 След. Рабы

22:20 След. Наилучшие намерения

23:10 Свои-3. Новая жизнь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дорогой мой человек

01:10 След. Кровь не вода

01:50 След. Точка лжи

02:30 След. Безупречный синий

03:05 Детективы. Последний фаворит

03:40 Детективы. Чертова старуха

04:00 Детективы. Золотой мальчик

04:30 Детективы. Моя семья и булочки



В программе передач возможны изменения.