Программа передач Пятого канала на 13 июля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 июля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
13.07.2022
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 1-я часть
06:10 Улицы разбитых фонарей 4. «Лобовая атака», 2-я часть
06:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 1-я часть
07:55 Улицы разбитых фонарей 4. «Отцы и дети«, 2-я часть
09:00 Известия
09:30 Двойной блюз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы 5. Шторм в нейтральных водах
14:25 Морские дьяволы 5. Кибератака
15:25 Морские дьяволы 5. Обмен опытом
16:25 Морские дьяволы 5. Операция «Тайфун»
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 5. Убийство на видео
19:00 Морские дьяволы 5. Рейдеры
19:55 След. Разоблачитель
20:45 След. Африканские страсти
21:35 След. Рабы
22:20 След. Наилучшие намерения
23:10 Свои-3. Новая жизнь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дорогой мой человек
01:10 След. Кровь не вода
01:50 След. Точка лжи
02:30 След. Безупречный синий
03:05 Детективы. Последний фаворит
03:40 Детективы. Чертова старуха
04:00 Детективы. Золотой мальчик
04:30 Детективы. Моя семья и булочки
В программе передач возможны изменения.